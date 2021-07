I guadagni di Halliburton stanno rimbalzando. Il titolo sta guadagnando nuovi fan.

dimensione del font

È uno dei pochi titoli di petrolio e gas che non sono aumentati quest’anno, ma questa situazione potrebbe cambiare dopo i rapporti della società Ritorno migliore del previsto Martedì è diventato il preferito di un analista.

Halliburton (Halliburton) (codice azionario: HAL) ha riportato leggermente al di sotto delle aspettative per il trimestre, ma l’utile per azione di 26 centesimi ha superato le stime di consenso degli analisti di 23 centesimi e le indicazioni sono promettenti. L’analista di Coker Palmer Vaibhav Vaishnav ha sottolineato che le previsioni sui ricavi di Halliburton per il 2023 sono superiori del 9% rispetto alle previsioni di Wall Street, e anche una delle sue previsioni sugli utili rettificati ha sorpreso gli analisti. Il prezzo delle azioni è aumentato del 5% negli scambi di mezzogiorno. Prima di martedì, sebbene i produttori di petrolio e gas fossero aumentati in media di circa il 50%, quest’anno è aumentato solo del 3%.

Come i produttori, Halliburton è vulnerabile al crollo dei prezzi delle materie prime, ma i suoi problemi sono anche più seri. L’era dei “piccoli diamanti” negli Stati Uniti è finita, il che è particolarmente difficile per Halliburton, leader nei servizi di giacimento di petrolio di scisto americano. I produttori di petrolio di scisto hanno inasprito i budget per le spese in conto capitale perché gli investitori non tollereranno più trivellazioni non redditizie. Halliburton ha tagliato significativamente la produzione per prepararsi al nuovo mondo e il suo bilancio è migliorato, ma ha ancora bisogno di trivellazioni per riprendersi e crescere ulteriormente.Recentemente, il CEO di Halliburton

Jeff Miller

Si dice che le attività private di trivellazione petrolifera siano in aumento, ma le società quotate “faranno esattamente quello che dicono”.

In altre parole, la società ha indicato un “ciclo rialzista pluriennale” per il futuro. La riduzione dei costi significa che Halliburton può tornare alla sua redditività passata. La società prevede che entro il 2023 il suo margine di profitto operativo tornerà al livello del 2014. L’analista della CFRA Andrzej Tomczyk ha aggiornato il titolo per l’acquisto dopo la pubblicazione del rapporto sugli utili, sulla base del fatto che con il miglioramento della domanda, Halliburton potrebbe aumentare i prezzi prima della fine dell’anno.Recentemente anche l’analista della Bank of America Chase Mulvehill Migliora l’acquisto di Halliburton.

Ma non tutti ci credono.

“Pensiamo che Halliburton abbia solide motivazioni e un lavoro dettagliato dietro le linee guida del 2023, ma il record di prestazioni del settore dei servizi petroliferi non è forte, con cicli che iniziano e si fermano”, ha scritto Vaishnav. “Non stiamo inseguendo azioni qui.” Ha valutato le azioni Halliburton di Sector Perform.

