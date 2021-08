I guadagni di Home Depot hanno superato le aspettative. Il suo inventario è in calo.

Share it

Share it

Pin it

Pin it

Share on Google

Share on Google

Tweet it

Tweet it

Share on Facebook

Share on Facebook

dimensione del font

18 agosto 2020, un negozio Home Depot a Washington, DC. Nicholas Cam/AFP/Getty Images

Dopo il rivenditore di articoli per la casa, le azioni di Home Depot sono in calo Segnala guadagni oltre le aspettative.

The Home Depot ha riportato un utile rettificato per azione di 4,53 USD, superiore alle aspettative di 4,43 USD per azione e un fatturato di 41,12 miliardi di USD, superiore ai 40,73 miliardi di USD previsti.

“Sono molto orgoglioso dei nostri dipendenti, che continuano a mostrare un’attenzione incessante nel servire i nostri clienti”, ha dichiarato il CEO di Home Depot Craig Menier nel rapporto sugli utili. “Grazie ai loro sforzi, abbiamo raggiunto il traguardo delle vendite trimestrali che superano i 40 miliardi di dollari per la prima volta nella storia dell’azienda”. Nonostante i guadagni migliori del previsto, le vendite nello stesso negozio sono aumentate solo del 4,5%, inferiore al 5,4% previsto. Gli analisti di Credit Suisse hanno affermato che i risultati sono stati “misti. Poiché l’emissione dei biglietti ha accelerato, il traffico sembra aver causato la perdita di un risarcimento”, ha continuato. Lunedì, le azioni di Home Depot sono scese del 3,3% nel trading pre-mercato a $ 324,90.Alla chiusura di lunedì, il titolo è aumentato del 26% quest’anno, mentre Indice Standard & Poor’s 500 rosa 19%, Dow Jones Industrial Average È aumentato del 16%. Scrivi a Ben Levisohn ben.levisohn@barrons.com

leggi di più