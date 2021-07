I guadagni di Honeywell hanno superato ancora una volta le aspettative. Perché il suo titolo non è volatile.

dimensione del font

Segnaletica dell’Honeywell Quantum Computer Laboratory a Broomfield, Colorado David Williams/Bloomberg

Honeywell International

Ha riportato guadagni del secondo trimestre migliori del previsto e ha alzato la sua guida sugli utili per l’intero anno. È sufficiente mantenere l’inventario in posizione.Non dimenticare, gli investitori lo faranno sempre Aspettati risultati affidabili.

Il prezzo delle azioni di Honeywell (codice azionario: HON) è aumentato dello 0,1% a 233 USD, dopo aver annunciato in precedenza un fatturato di 8,8 miliardi di USD e un utile per azione di 2,02 USD. Wall Street prevede un utile per azione di 1,94 dollari e un fatturato di 8,6 miliardi di dollari.

Il management ha aumentato la sua previsione sugli utili per l’intero anno da un punto medio di US$ 7,88 per azione a US$ 8,03 per azione. L’aumento di 15 centesimi è stato maggiore del guadagno di 8 centesimi del secondo trimestre. Agli investitori piace vedere un aumento della guida e apprezzano molto l’aumento della guida che supera l’attuale battito trimestrale. Ciò dimostra che l’ambiente aziendale è ancora in miglioramento. La guida alle vendite per l’intero anno del 2021 aumenterà da un punto medio di 34,4 miliardi di dollari USA a 34,9 miliardi di dollari USA. Il risultato è una buona notizia per gli azionisti di Honeywell. Questa è anche una buona notizia per tutti gli investitori che cercano prove che l’economia globale stia ancora migliorando. Complessivamente, il margine di profitto operativo è aumentato di quasi 2 punti percentuali, raggiungendo oltre il 20%. Nel secondo trimestre, le vendite aerospaziali sono aumentate del 9% su base annua. Le vendite legate all’energia sono aumentate del 15% su base annua. Sono aumentate anche le vendite delle attività commerciali della società legate all’edilizia e delle attività legate alla produttività. Sembra che tutte le caselle di controllo siano selezionate per il trimestre. “La nostra performance è guidata dalla crescita dei ricavi e dall’espansione dei margini di profitto in tutti e quattro i segmenti di mercato”, ha affermato il CEO Darius Adam pulcino Nella nuova versione della società. “Siamo particolarmente lieti di vedere che molti dei nostri mercati finali più colpiti dalla pandemia sono migliorati, compreso il mercato dei ricambi aerospaziali commerciali e [energy] L’attività ha ripreso a crescere in questo trimestre. ” L’impatto del Covid-19 sul settore aerospaziale è stato particolarmente grave.Le solide prestazioni di Honeywell indicano le imminenti prestazioni di altri grandi fornitori aerospaziali, come Tecnologia Raytheon (RTX) e General Electric (dare). Perché hai reagito con freddezza ai lucrosi ritorni? Da un lato, giovedì il prezzo delle azioni di Honeywell ha raggiunto il massimo di 52 settimane (prima della stampa). Le reazioni alla tiepidezza del ritmo sono in realtà abbastanza comuni. Secondo Bloomberg News, nel rapporto pubblicato venerdì, l’utile dell’azienda ha superato le aspettative per 16 trimestri consecutivi, ma il prezzo delle azioni è sceso di 6 volte. Questo non è raro, anche per altre società. Più della metà delle aziende ha riportato utili trimestrali che hanno “superato” le aspettative degli analisti. Ma la risposta media al rapporto sugli utili è stata un calo di circa lo 0,5%. Gli investitori aspettano sempre buone notizie. Dall’inizio di quest’anno, il prezzo delle azioni di Honeywell è aumentato di circa il 9%, leggermente in ritardo rispetto ai guadagni del 16% e del 14% di azioni comparabili. Indice Standard & Poor’s 500 con Dow Jones Industrial Average. La società terrà un conferenza telefonica Discutere i risultati alle 8:30 ora orientale. Gli investitori che sono soddisfatti del trimestre in corso vorranno saperne di più sulla durata della ripresa economica globale. Scrivere a allen.root@dowjones.com

leggi di più