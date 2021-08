I lavoratori GM messicani battono il sindacato nel primo test dell’accordo commerciale con gli Stati Uniti Reuters

In base alla riforma del lavoro che supporta le regole del lavoro USMCA, i luoghi di lavoro sindacali in tutto il Messico sono tenuti a votare in questo modo.La riforma mira ad eliminare i cosiddetti contratti innamorati tra sindacati e aziende favorevoli alle imprese.

GD ha dichiarato: “Sapere che non siamo più vincolati da questo sindacato mi fa sentire molto sollevato”, ha detto GD, che lavora in fabbrica da più di 25 anni. Ha detto di aver raggiunto il livello più alto di stipendio per la posizione molti anni fa, ma ha chiesto che il suo nome non fosse rivelato per paura di ritorsioni.

Molti lavoratori che hanno votato per il “veto” hanno affermato che le loro attuali lotte sindacali non stanno lavorando abbastanza duramente https://www.reuters.com/business/sustainable-business/gm-workers-historic-vote-mexico-tests-new-trade -deal -2021-08-17 Fornire stipendi più elevati per le fabbriche che producono migliaia di redditizi camioncini ogni anno.

Il Dipartimento del Lavoro ha dichiarato in una nota che tra i 5.876 dipendenti di GM che hanno votato nello stabilimento di Silao City da martedì a mercoledì, 3.214 hanno rifiutato l’accordo di negoziazione, mentre 2.623 hanno votato per mantenere l’accordo.

I lavoratori che si iscrivono a un sindacato manterranno le stesse condizioni salariali e indennità quando cercano nuovi rappresentanti o creano un sindacato da zero. La scelta di un nuovo sindacato richiede il voto di nuovo, e anche i sindacati attuali possono competere per rescindere il contratto.

Il risultato segnò il fallimento di uno dei sindacati più potenti del Messico e rappresentò anche un’opportunità per i lavoratori di scegliere liberamente i gruppi indipendenti che ritenevano più adatti a combattere per i propri interessi.

Città del Messico (Reuters)-I lavoratori di una fabbrica di pickup della General Motors (NYSE:) nel Messico centrale hanno votato per annullare il contratto collettivo e aprire loro la porta per rovesciare una delle più grandi organizzazioni sindacali del Messico. Accordo commerciale.

