I leader dell’UE fanno pressione su Boris Johnson sull’Irlanda del Nord alla riunione del G7

Dopo che il primo ministro britannico ha rifiutato di accettare i piani per ridurre le ispezioni alle frontiere nella regione allineandosi alle regole alimentari dell’UE, Boris Johnson dovrà affrontare nuove pressioni da parte dei leader europei al vertice del G7 in Cornovaglia per risolvere le tensioni sulla Brexit nell’Irlanda del Nord.

L’amministrazione del presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha cercato di assicurare a Johnson che l’accettazione di seguire i regolamenti di Bruxelles sulle ispezioni di alimenti e animali non ostacolerebbe le prospettive di un futuro accordo commerciale anglo-americano. Ma Downing Street ha insistito sul fatto che questa idea non avrebbe funzionato.

Prima del vertice di tre giorni del G7 iniziato venerdì, Biden e Johnson hanno discusso delle regole commerciali dell’Irlanda del Nord durante il loro primo incontro faccia a faccia giovedì.

Il leader britannico ha dichiarato alla BBC che Biden non è rimasto scioccato dalla sua posizione su questo tema durante l’incontro di giovedì.

Ma l’incontro di Johnson con i leader europei al vertice potrebbe non essere stato così diplomatico. Sabato a margine del vertice incontrerà il presidente del Consiglio europeo Charles Michel e il presidente della Commissione europea Ursula von der Lein.

Johnson terrà anche incontri con il presidente francese Emmanuel Macron e il cancelliere tedesco Angela Merkel durante il fine settimana. Venerdì ha incontrato il presidente del Consiglio Mario Draghi.

Macron, che è stato visto a Londra come una presa di posizione forte sulla questione dell’Irlanda del Nord, ha avvertito prima della riunione del G7 che la ripresa dell’accordo sulla Brexit era “non grave”.

Il presidente francese ha dichiarato giovedì in una conferenza stampa: “Penso che non sia serio voler rivedere ciò che abbiamo finalmente deciso a luglio dopo anni di dibattito e lavoro a dicembre. “Questo non è un problema tra Gran Bretagna e Francia. , Ma un problema tra europei e britannici. “

Gli aiutanti britannici hanno affermato che sebbene il consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti Jack Sullivan abbia affermato che Biden nutriva “profonde” preoccupazioni sullo stato del processo di pace in Irlanda del Nord, questo problema non ha dominato l’incontro del presidente con Johnson.

Al contrario, il primo ministro britannico ha affermato che il rapporto tra Regno Unito e Stati Uniti non è solo “speciale” ma anche “indistruttibile”, descrivendo l’apparizione di Biden sulla scena mondiale quattro anni dopo la presidenza di Donald Trump come “una boccata d’aria fresca”.

Gli Stati Uniti hanno incoraggiato Johnson e l’Unione europea a raggiungere un compromesso su come attuare al meglio l’accordo dell’Irlanda del Nord: questo fa parte dell’accordo Brexit di Johnson che riguarda le questioni relative ai confini nella regione.

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e il primo ministro britannico Boris Johnson durante il loro incontro bilaterale giovedì © Bloomberg



L’accordo lascia un confine aperto sull’isola d’Irlanda, la Repubblica d’Irlanda fa parte dell’Unione europea, ma controlla alcuni prodotti dal Regno Unito all’Irlanda del Nord per impedire loro di entrare nel mercato unico dell’UE.

Il vicepresidente della Commissione europea Marros Sevkovic ha nuovamente esortato il Regno Unito questa settimana ad accettare il modello “svizzero”, ovvero il Regno Unito si allineerà con le ispezioni alimentari e agricole di Bruxelles per ridurre significativamente la necessità di ispezioni alle frontiere nel Mare d’Irlanda porti.

Gli Stati Uniti hanno esortato la Gran Bretagna ad accettare questa proposta. Yael Lempert, il diplomatico statunitense più anziano nel Regno Unito, ha suggerito questo mese a David Frost, il segretario alla Brexit, che un tale accordo sarebbe stato sostenuto da Washington.

Secondo i verbali della riunione britannica riportati da The Times, ha affermato che Biden assicurerà che “non influenzerà negativamente le possibilità di raggiungere un accordo di libero scambio tra Stati Uniti e Regno Unito”. Downing Street non ha negato l’esistenza del disegno di legge, ma i funzionari statunitensi hanno insistito sul fatto che lo scambio del 3 giugno non ha “rafforzato” il tono.

Il Regno Unito sostiene che deve essere flessibile nel formulare le proprie regole, soprattutto nel delicato settore agricolo, per garantire accordi commerciali con paesi che differiscono dagli standard, in particolare gli Stati Uniti.

Ma gli alleati di Johnson hanno detto che la Gran Bretagna non avrebbe mai accettato di essere vincolata dalle regole di Bruxelles. “Questa è una questione di principio”, ha detto una persona. “Non andremo da quella parte.”

Funzionari britannici hanno affermato che quando Biden ha incontrato l’ospite a Cabis Bay giovedì, non ha discusso dell’idea di allineare la Gran Bretagna alle regole dell’UE. Insistono sul fatto che, dato il potere della lobby agricola statunitense nel Congresso degli Stati Uniti, l’applicazione da parte del Regno Unito delle regole agricole dell’UE complicherà l’accordo commerciale con gli Stati Uniti e il Congresso degli Stati Uniti deve approvare l’accordo.

Il Regno Unito raccomanda che l’UE riconosca che le norme alimentari e agricole del Regno Unito sono “equivalenti” a quelle stabilite da Bruxelles, riducendo così la necessità di ispezioni di prodotti come salsicce e carne refrigerata. Tuttavia, la valutazione è stata respinta dall’Unione Europea.