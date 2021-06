I leader dell’UE si sono scontrati con Orban sui diritti LGBTI+

I leader dell’UE hanno affrontato il primo ministro ungherese Victor Orban in un scontroso vertice a Bruxelles e si sono scontrati con le leggi anti-LGBTI+, che hanno suscitato una diffusa condanna e suggerimenti che Budapest dovrebbe ritirarsi dall’alleanza.

Poiché molti leader hanno chiesto al governo ultraconservatore di Orban di abrogare la legislazione, le tensioni sono aumentate Nessun accenno all’omosessualità O questioni transgender nei materiali scolastici o nei media per i giovani sotto i 18 anni.

Bruxelles ha affermato che il disegno di legge ha equiparato l’omosessualità alla pedofilia e ha violato i valori fondamentali dell’UE di uguaglianza e discriminazione.

Il primo ministro del Lussemburgo, l’unico leader pubblicamente gay del Consiglio europeo, Xavier Bettel, e Mark Rutte dei Paesi Bassi hanno lanciato accuse contro Orban in una resa dei conti al vertice giovedì sera.

Il diplomatico ha detto al Financial Times che Rutte ha affrontato il primo ministro di destra, chiedendogli perché volesse rimanere nell’UE, e ha suggerito che l’Ungheria attivi il meccanismo dell’articolo 50 per ritirarsi dall’UE a meno che non cambi approccio.

Prima del vertice, Rutte ha definito “vergognoso” il primo ministro ungherese e ha affermato che Orban “non ha affari” nell’UE. Il Taoiseach (Taoiseach) irlandese Michael Martin (Micheál Martin) ha affermato che il disegno di legge LGTBI+ è un esempio di “le autorità ungheresi hanno violato i valori fondamentali dell’Unione europea”.

La tensione dopo la vetta ha raggiunto l’apice La frustrazione che cova da molti anni Il governo Fidesz di Orban è stato accusato di aver violato lo stato di diritto nazionale, di aver abusato del denaro dei contribuenti dell’UE e di aver attaccato i diritti delle minoranze e degli immigrati.

Il ministro della Giustizia ungherese Judit Varga ha definito le dichiarazioni di Rutte “solo un altro episodio di una serie di ricatti politici. L’Ungheria non vuole lasciare l’Unione europea. Al contrario, vogliamo salvarla dagli ipocriti”, Ha scritto su Twitter.

Durante il dibattito, i diplomatici hanno affermato che Orban ha difeso la legislazione, affermando che è stata progettata per proteggere i bambini e difendere la questione dell’orientamento sessuale per i genitori piuttosto che per le scuole. Il diplomatico ha affermato di aver affermato che la legge è stata fraintesa dai critici e non era rivolta alla comunità gay. Secondo funzionari che hanno familiarità con le discussioni, Orban ha dichiarato: “Sono stato attaccato da tutte le parti”.

Durante lo scambio, Bettel del Lussemburgo ha descritto personalmente come è diventato gay e le difficoltà incontrate da alcuni membri della sua famiglia nell’accettare il suo orientamento sessuale.

Ha accusato il disegno di legge ungherese di favorire il sospetto e la divisione nella società. Secondo un diplomatico che ha familiarità con la discussione, Bettel ha detto: “Non sono diventato gay a causa di quello che ho visto in TV”.

Il presidente francese Emmanuel Macron ha chiesto cosa fosse successo a Orban, considerato un liberale negli anni successivi all’indipendenza dell’Ungheria dall’Unione Sovietica.

Rispettati

La diplomatica ha affermato che il cancelliere tedesco Angela Merkel stava partecipando al suo ultimo vertice UE prima delle elezioni federali di settembre e ha affermato che i bambini che hanno bisogno di consigli sul sesso dovrebbero poter ottenere il sostegno statale.

Fatta eccezione per il sostegno della Polonia e della Slovenia alla posizione dell’Ungheria secondo cui i genitori dovrebbero avere l’ultima parola sul modo in cui i loro figli vengono educati, tutti gli Stati membri hanno espresso ampie critiche al disegno di legge.

Prima del vertice, la presidente della Commissione europea Ursula von der Lein ha promesso di utilizzare tutti gli strumenti disponibili per opporsi al disegno di legge, sostenendo che il disegno di legge violava molte leggi dell’UE, tra cui la Carta dei diritti fondamentali e la supervisione dell’audiovisivo dell’UE.

Si aprirà un altro fronte legale contro Budapest alla Corte di giustizia europea, e l’Ungheria è stata condannata per leggi che limitano la libertà accademica e accettano quote di immigrazione.