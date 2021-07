I legislatori del Texas considerano restrizioni complete sui diritti di voto Reuters

Il presidente della commissione per gli affari di stato del Senato del Texas, Bryan Hughes, non ha risposto a una richiesta di commento sul fatto che la sua commissione avrebbe ascoltato il disegno di legge democratico.

Venerdì, in una conferenza stampa, i senatori dello stato democratico hanno chiesto audizioni sulle proprie controproposte di riforma del voto. Il loro disegno di legge estenderebbe il periodo di votazione anticipata, consentirebbe la registrazione degli elettori online, offrirebbe agli elettori l’opportunità di correggere gli errori nelle schede inviate per posta e richiederebbe agli osservatori votanti di ricevere una formazione dal Segretario di Stato.

La nuova proposta del Partito Repubblicano in Texas si sovrappone chiaramente alla versione originale in termini di limitazione del tempo di voto anticipato, aggiunta di nuovi requisiti di identificazione per il voto per corrispondenza e conferimento di poteri agli osservatori dei sondaggi di opinione del partito. Non includono un controverso limite alle ore di voto anticipato di domenica e alcuni legislatori repubblicani affermano che la legislazione originale includeva erroneamente questo limite.

Il 30 maggio, durante la normale sessione legislativa, i legislatori democratici hanno posto il veto al quorum richiesto dai repubblicani per approvare la misura originale. Per i democratici, questa è stata una vittoria significativa, e hanno fallito nella loro lotta con una serie di leggi simili approvate in altri stati controllati dai repubblicani dall’inizio di quest’anno.

Anthony Gutierrez, direttore di Common Cause, un buon regolatore del governo del Texas, ha affermato che la tempistica delle udienze suggerisce che potrebbero svolgersi contemporaneamente, rendendo difficile per gli oppositori testimoniare su queste due misure.

I legislatori prenderanno in considerazione l’SB 1 e i suoi colleghi alla Camera dei rappresentanti in un’audizione della commissione sabato.

I senatori dello stato repubblicano hanno presentato giovedì la loro ultima versione del disegno di legge, ora chiamata SB 1, che ha causato forti proteste da parte dei democratici e dei sostenitori degli elettori che hanno affermato di passare in fretta le procedure legislative per evitare il controllo pubblico.

(Reuters)-I legislatori del Texas prenderanno in considerazione nuove restrizioni al voto sabato come parte di una riunione legislativa speciale convocata dal governatore repubblicano Greg Abbott dopo che il Partito Democratico ha bloccato i primi giorni con uno sciopero drammatico Versione della legislazione.

