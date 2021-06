I legislatori statunitensi avviano una cooperazione bipartisan per contenere le grandi aziende tecnologiche

Il primo dei cinque disegni di legge impedirà alle aziende di utilizzare le proprie piattaforme per migliorare i propri prodotti. Amazon è stata particolarmente criticata per aver utilizzato il suo negozio online leader di mercato per evidenziare i prodotti prodotti dall’azienda. Il rapporto dell’anno scorso ha rilevato che Amazon utilizza spesso i dati del venditore di terze parti per migliorare e vendere i propri prodotti.

Il secondo impedirà alle grandi aziende tecnologiche di acquisire potenziali concorrenti. Il disegno di legge riflette l’indignazione di Capitol Hill per il permesso di Facebook di acquisire WhatsApp e Instagram, che aiuta a consolidare la sua influenza sui social media.

Il terzo impedirà alle aziende di utilizzare le proprie piattaforme e i propri prodotti per promuovere altri prodotti di loro proprietà. Ad esempio, Google è accusato di manipolare il suo motore di ricerca per evidenziare i propri prodotti, come Google Shopping, e questi servizi di solito non si posizionano in alto nelle ricerche di Google.

Il quarto disegno di legge costringerà le aziende a rendere più facile per i clienti l’accesso ai propri dati e ai dati personali online e trasferirli a un altro servizio.

Il quinto renderà più costose alcune domande di fusione al fine di fornire più fondi al Dipartimento di Giustizia e alla Federal Trade Commission per intraprendere azioni esecutive.