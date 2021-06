I legislatori statunitensi indagheranno sull’approvazione e sul prezzo del farmaco per l’Alzheimer di Biogen Reuters

La Food and Drug Administration (FDA) degli Stati Uniti ha approvato il farmaco, nonostante la forte opposizione del proprio comitato consultivo di esperti, per tutti i malati di Alzheimer, anche se ha testato solo i pazienti nelle prime fasi della malattia.

Il Comitato di sorveglianza e riforma della Camera ha dichiarato in una nota: “Sebbene ci siano dubbi sui benefici clinici del farmaco, siamo profondamente preoccupati per il prezzo elevato del nuovo farmaco per l’Alzheimer di Biogen, Aduhelm, e per il suo processo di approvazione. Espressa preoccupazione”.

Il farmaco ha un prezzo di 56.000 dollari l’anno ed è stato approvato dalle agenzie di regolamentazione statunitensi il 7 giugno come primo farmaco per trattare la possibile causa del morbo di Alzheimer.

(Reuters)-I legislatori statunitensi hanno annunciato venerdì che stanno indagando sull’approvazione e sul prezzo del farmaco per il morbo di Alzheimer di Biogen (NASDAQ:) Aduhelm a causa delle preoccupazioni per il suo prezzo eccessivo e se le prove cliniche dimostrano che il farmaco è efficace.

