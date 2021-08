I legislatori statunitensi tengono udienze per indagare sull’incidente in Afghanistan Reuters

Martedì i repubblicani della Commissione per i servizi armati della Camera hanno dichiarato in una lettera alla Casa Bianca: “Se avessi pianificato qualsiasi piano, la crisi umanitaria e di sicurezza che sta accadendo in Afghanistan avrebbe potuto essere evitata”.

Il senatore Mark Warner, presidente del Democratic Intelligence Committee, ha dichiarato lunedì che intende lavorare con altri comitati per “sollevare questioni acute ma necessarie” e spiegare perché gli Stati Uniti non sono meglio preparati per la caduta del governo afghano.

Il senatore Bob Menendez, presidente democratico della commissione per le relazioni estere del Senato, ha dichiarato in una nota: “Gli eventi degli ultimi giorni sono il risultato di una serie di errori commessi dai governi repubblicano e democratico negli ultimi 20 anni”.

