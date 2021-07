I legislatori statunitensi trascorrono la notte fuori dal Campidoglio per protestare contro il ritorno della deportazione Reuters

“Dobbiamo guadagnare un po’ di tempo in modo da poter parlare con i Democratici moderati e… vedere come possiamo lavorare insieme per raggiungere questo obiettivo”, ha detto ai giornalisti.

Dopo che i membri repubblicani del Congresso hanno bloccato una mozione per estendere la pausa al 18 ottobre, la Camera dei rappresentanti si è aggiornata venerdì e la pausa di sette settimane di agosto non è stata prorogata. A causa della mancanza di un sostegno sufficiente, compresi alcuni democratici, i democratici della Camera hanno scelto di non sottoporre la legislazione a un voto.

A causa dell’affitto non pagato durante la pandemia, le persone rischiano di essere sfrattate, quando molte persone erano disoccupate a causa dell’impatto economico. Il CDC ha imposto una sospensione 11 mesi fa, in parte per prevenire la diffusione del coronavirus attraverso rifugi affollati e le case delle persone che ospitano altri.

“Oggi, entro mezzanotte, se non ci sarà risposta, se la Camera, il Senato o il governo non intraprenderanno altre azioni, 7 milioni di persone rischiano l’espulsione”, ha detto la deputata nera. “Ci sono stato io stesso.”

Bush è rimasta fuori dal Campidoglio sabato pomeriggio, esortando gli spettatori di Instagram a unirsi alla sua richiesta, chiedendo al Congresso, al presidente Joe Biden o ai Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie di impedire la scadenza del divieto https://www.reuters.com/legal/ governo /us -casa-prende-up-sfratto-residenziale-moratoria-estensione-2021-07-30.

Bush è una democratica progressista che ha vinto il suo seggio nel Missouri l’anno scorso e ha dormito su una sedia da campeggio per circa un’ora. Altri due legislatori progressisti, i rappresentanti Ilhan Omar e Aiana Presley, sono apparsi per sostenerla.

Washington (Reuters)-Il rappresentante degli Stati Uniti Corey Bush è stato espulso tre volte prima di entrare in politica e ha vissuto nella sua auto con i suoi due figli. Ha trascorso una notte insonne sui gradini del Campidoglio degli Stati Uniti. Notte per protestare contro la fine del congelamento della pandemia di sabato . Espulso.

© Reuters.La deputata degli Stati Uniti Corey Bush (D-MO) ha alzato il cellulare durante una trasmissione in diretta dalla sua sedia notturna per sottolineare che la sospensione federale degli sfratti residenziali sui gradini del Campidoglio degli Stati Uniti legata alla pandemia sta per scadere 2/5

