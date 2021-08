I libanesi chiedono giustizia nell’anniversario dell’attentato al porto Reuters

Share it

Il 4 agosto 2021, a Beirut, in Libano, il Libano commemora il primo anniversario dell'esplosione del porto di Beirut.Questa vista mostra il granaio che è stato danneggiato nell'esplosione del porto di Beirut lo scorso anno.



2/6

Beirut (Reuters)-Il principale clero cristiano del Libano ha dichiarato che il catastrofico attentato al porto di Beirut non è stato esente da procedimenti giudiziari.I funzionari stanno eludendo le indagini poiché molti libanesi commemorano il primo anniversario chiedendo giustizia.

A causa del grave collasso economico in Libano, anche il patriarca Marlon Bechara Boutros Al-Rai ha criticato la classe dirigente per non aver risposto alla crisi: le potenze occidentali hanno risposto a queste critiche alla conferenza dei donatori di Parigi.

Un anno dopo l’esplosione, nessun funzionario di alto rango è stato ritenuto responsabile a causa della grande quantità di nitrato di ammonio immagazzinato nel porto per lungo tempo, cosa che ha fatto arrabbiare molti libanesi.

Questa è una delle più grandi esplosioni non nucleari della storia. L’esplosione ha ucciso più di 200 persone e ferito migliaia di persone. Il terremoto è stato avvertito a Cipro a più di 240 chilometri (150 miglia) di distanza.

Migliaia di persone si sono radunate vicino al porto, molte delle quali con in mano le foto dei morti e sventolando la bandiera libanese.

Quando si è tenuta una funzione commemorativa nel porto, i manifestanti che hanno lanciato pietre contro le forze di sicurezza vicino al parlamento hanno sparato cannoni ad acqua e gas lacrimogeni. La Croce Rossa ha detto che otto persone sono rimaste ferite.

L’indagine è in fase di stallo e le richieste di alti politici ed ex funzionari di annullare l’immunità vengono negate. Tutti coloro che hanno chiesto l’interrogatorio degli inquirenti libanesi hanno negato ogni addebito.

Le sostanze chimiche sono arrivate su una nave cargo russa noleggiata, che ha fatto uno scalo non programmato a Beirut nel 2013. Un rapporto dell’FBI visto da Reuters la scorsa settimana ha stimato che circa 552 tonnellate di nitrato di ammonio sono esplose, molto al di sotto delle 2.754 tonnellate che sono arrivate.

“È vergognoso per i funzionari eludere le indagini con la copertura dell’immunità”, ha detto il più anziano sacerdote cristiano del Libano, al-Rai, durante una messa nel porto.

“Tutte le immunità cadono nel sangue delle vittime e non c’è giustizia per l’immunità”.

“Vogliamo sapere chi ha portato gli esplosivi…, chi ha permesso lo scarico e il deposito di esplosivi, chi ha rimosso una grande quantità di esplosivi e dove sono stati inviati”.

Il presidente francese Macron ha dichiarato che il leader libanese deve la verità al popolo.

Nella maggior parte della capitale, i danni sono ancora visibili, soprattutto nella zona più gravemente colpita di Beirut est, che è prevalentemente cristiana. Il porto è come un punto bomba e il suo enorme granaio non è stato riparato.

L’enorme striscione sull’edificio che sovrasta il porto recitava: “Ostaggio di un paese vizioso”.

I parenti del defunto stringevano in mano le foto dei loro cari.

Sopra la testa volavano elicotteri militari, emettendo fumo rosso e verde – questo è il colore nazionale – all’inizio della cerimonia, recitando il Corano ei nomi delle vittime.

“Non dimenticheremo mai e non li perdoneremo mai. Se non possono ritenerli responsabili, lo faremo da soli”, ha detto Hiyam al-Bikai, che indossa abiti neri e tiene in mano una foto di suo figlio Ahmed. , è stato ucciso quando una pietra è caduta sulla sua auto.

“Fallimento storico e morale”

Un rapporto pubblicato da Human Rights Watch questa settimana ha concluso che ci sono prove che alcuni funzionari libanesi conoscono e accettano tacitamente il rischio letale del nitrato di ammonio.

Reuters ha riferito nell’agosto dello scorso anno che sia il primo ministro Hassan Diab che il presidente Michel Aoun sono stati avvertiti nel luglio dello scorso anno che queste sostanze chimiche rappresentano un rischio per la sicurezza e che un’esplosione potrebbe distruggere la capitale.

Aoun ha detto che, se necessario, è pronto a testimoniare e sostenere un’indagine equa.

Diab, che si è dimesso dopo l’esplosione, ha detto che la sua coscienza era pulita.

L’arcivescovo greco-ortodosso Elias Audi ha detto in una preghiera in un ospedale gravemente danneggiato dall’esplosione che nessuno può essere al di sopra della legge: “Chiunque ostacola la giustizia è un criminale, anche se si trova in una posizione elevata”.

Al momento dell’esplosione, i libanesi stavano già affrontando difficoltà sempre più profonde a causa della crisi finanziaria causata da decenni di corruzione e spreco nazionale.

L’anno scorso, nonostante l’aumento della povertà e l’esaurimento delle medicine e del carburante, l’élite al potere non è riuscita a istituire un nuovo governo per iniziare a rispondere alla crisi, e la crisi ha continuato a peggiorare.

Una conferenza dei donatori ospitata dalla Francia ha raccolto 370 milioni di dollari. Il leader francese West ha fatto pressioni sul leader libanese per attuare le riforme, ma senza successo. Macron ha detto: “I leader libanesi sembrano scommettere su una strategia di ritardo. Me ne rammarico. Penso che questo sia un fallimento storico e morale”.

Papa Francesco spera che Macron avrà successo e ha affermato che i donatori dovrebbero aiutare il Libano “sulla strada della ripresa”. Ha detto che era molto ansioso di visitare il Libano, dove molte persone “hanno persino perso l’illusione della vita”.

Il paese non ha adottato misure di riforma che potrebbero alleviare la crisi economica e le élite settarie sono state coinvolte in una lotta di potere per le posizioni del governo.

Una fonte della sicurezza ha detto che mentre la folla si radunava a Beirut, due persone sono rimaste ferite in una colluttazione tra sostenitori di partiti rivali nella vicina area di Gemmayzeh. I colpi di pistola sono stati sparati in aria.