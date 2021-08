I manifestanti in Francia condannano il quinto fine settimana delle regole del pass sanitario COVID Reuters

Secondo i dati del Ministero della Salute, 9 pazienti su 10 COVID che sono stati recentemente ricoverati in terapia intensiva non sono stati vaccinati. Il sondaggio mostra che la maggior parte dei francesi sostiene i pass sanitari.

In meno di un mese, il numero di persone che hanno ricevuto cure per il COVID-19 nell’unità di terapia intensiva è più che raddoppiato, raggiungendo 1.831 a venerdì. Si tratta di meno di un terzo del picco di 6.001 persone bloccate per la terza volta, ma è sufficiente per far scattare le restrizioni in alcune aree.

Le autorità hanno inizialmente stimato che ci sarebbero stati circa 250.000 manifestanti in 217 schiaccianti manifestazioni pacifiche in tutto il paese.

Le proteste hanno riunito un gruppo diverso per opporsi alla legislazione del presidente Emmanuel Macron, che è progettata per aiutare a contenere la quarta ondata di infezioni da COVID-19 che si diffondono in Francia e aiutare a mantenere la ripresa economica del paese.

Dopo aver ricevuto una settimana di clemenza dalla polizia, il governo ha promesso di rafforzare le ispezioni sanitarie e non condurrà più test gratuiti da ottobre a meno che un medico non li prescriva.

PARIGI (Reuters)-I manifestanti hanno marciato nelle città di tutta la Francia per il quinto fine settimana consecutivo per opporsi alle normative che li obbligano a mostrare i tesserini sanitari COVID-19 durante le loro attività quotidiane, ma meno di una settimana fa.

© Reuters. Il 14 agosto 2021, i manifestanti hanno marciato contro la vaccinazione contro il Coronavirus (COVID-19) e l’uso di pass sanitari in ristoranti, bar, treni e aerei a Nizza, in Francia. REUTERS/Eric Gaillard 2/5

Disclaimer:

Vorrei ricordarti che i dati contenuti in questo sito Web potrebbero non essere in tempo reale o accurati. Tutti i CFD (azioni, indici, futures) e i prezzi delle valute estere non sono forniti dalle borse, ma dai market maker, quindi i prezzi potrebbero essere imprecisi e potrebbero essere diversi dai prezzi di mercato effettivi, il che significa che i prezzi sono indicativi. Non per scopi di trading. Pertanto, Fusion Media non è responsabile per eventuali perdite di transazione che potresti subire a causa dell’utilizzo di questi dati.

Media convergenti Fusion Media o chiunque sia collegato a Fusion Media non sarà responsabile per eventuali perdite o danni causati dall’affidarsi a dati, quotazioni, grafici e segnali di acquisto/vendita contenuti in questo sito web. Si prega di comprendere appieno i rischi ei costi associati alle transazioni sui mercati finanziari.Questa è una delle forme di investimento più rischiose.