I manifestanti thailandesi tornano in piazza per chiedere emendamenti costituzionali Reuters

Il raduno di giovedì includeva anche alcuni ex sostenitori di Prayut, segnando il giorno in cui la Thailandia annunciò la fine della sua monarchia autocratica il 24 giugno 1932.

BANGKOK (Reuters)-Centinaia di manifestanti democratici thailandesi sono scesi in piazza giovedì, chiedendo al primo ministro Prayuth Chan-ocha di dimettersi e modificare la costituzione per frenare l’influenza della potente monarchia del Paese.

© Reuters. Il 24 giugno 2021, in una manifestazione per commemorare l’89° anniversario dell’abolizione della monarchia autocratica a Bangkok, in Thailandia, il leader della protesta Parit “Penguin” Chiwarak (con una corona) ha mostrato un saluto a tre dita. REUTERS/Soe Zeya Tun 2/4

