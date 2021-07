I media crittografati vengono chiusi e le cattive notizie vengono ripetute La legge mineraria è vantaggiosa? Da Cointelegraph

Sono trascorsi due mesi dall’inizio della repressione della criptovaluta e della successiva applicazione. La maggior parte delle nuove storie ora sono solo un filo delle prime politiche statali attuate a livello provinciale.L’ultimo esempio viene dal governo provinciale dell’Anhui perché Annunciate una serie di misure Al fine di ridurre il consumo di energia, il mining di criptovalute è indicato come colpevole. L’Anhui è una piccola provincia a est di Shanghai, nota per il suo suggestivo paesaggio rurale e per l’agricoltura, piuttosto che per il suo contributo allo sviluppo economico della Cina. Poiché il governo centrale promuove un futuro a emissioni zero, altre province, in particolare quelle che dipendono dal carbone per l’energia, potrebbero pubblicare annunci simili in estate.

