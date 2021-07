I membri del panel del governo giapponese chiedono assistenza alle aziende preoccupate per gli aumenti salariali Reuters

La scorsa settimana, un influente gruppo governativo ha proposto di aumentare il salario minimo medio nazionale per l’anno fiscale in corso di circa il 3% a quasi 8,50 dollari l’ora.

Questa mossa farà parte degli sforzi del governo per incoraggiare le aziende ad aumentare i salari, in particolare le piccole aziende che pagano i salari minimi ai loro dipendenti.

Le proposte dei membri del settore privato spesso enfatizzano le priorità del governo e vengono utilizzate per gettare le basi per le politiche economiche del governo.

“La chiave per la ripresa economica è ripristinare il consumo di servizi perso a causa della pandemia”, ha affermato un gruppo di dirigenti aziendali e accademici in una proposta presentata al Consiglio economico supremo del governo.

Tokyo (Reuters)-Il Giappone deve aumentare l’assistenza alle piccole imprese che cercano di aumentare i salari come parte di uno sforzo per sostenere la spesa per viaggi, ristoranti e altri servizi colpiti dalla pandemia di COVID-19, ha detto mercoledì un membro del settore privato di un importante gruppo governativo .

Dichiarazione di non responsabilità:

Vorrei ricordarti che i dati contenuti in questo sito Web potrebbero non essere in tempo reale o accurati. Tutti i CFD (azioni, indici, futures) e i prezzi delle valute estere non sono forniti dalle borse, ma dai market maker, quindi i prezzi potrebbero essere imprecisi e potrebbero essere diversi dai prezzi di mercato effettivi, il che significa che i prezzi sono indicativi. Non per scopi di trading. Pertanto, Fusion Media non è responsabile per eventuali perdite di transazione che potresti subire a causa dell’utilizzo di questi dati.

Media convergenti Fusion Media o chiunque sia collegato a Fusion Media non sarà responsabile per eventuali perdite o danni causati dall’affidarsi a dati, quotazioni, grafici e segnali di acquisto/vendita contenuti in questo sito web. Si prega di comprendere appieno i rischi ei costi associati alle transazioni sui mercati finanziari.Questa è una delle forme di investimento più rischiose.