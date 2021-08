I membri della famiglia hanno una “responsabilità” per aiutare a frenare la crisi degli oppioidi, ma devono essere responsabili per proteggere Reuters

Sackler ha anche affermato che la sua famiglia non aveva considerato l’importo pagato in cambio di un rilascio più ristretto.

Martedì, in risposta a una domanda di Benjamin Higgins, l’avvocato del fiduciario degli Stati Uniti, Sackler ha affermato che se il tribunale fallimentare si fosse rifiutato di rilasciare la sua famiglia, la sua famiglia non sarebbe stata disposta a “in questo modo” ridurre la quantità di oppioidi.

L’accordo transattivo include la protezione dei membri della famiglia Sackler proprietari della Purdue University da future cause legali relative agli oppioidi, in cambio della donazione di 4,5 miliardi di dollari al fondo fiduciario, che stanzierà fondi al piano di riduzione delle emissioni di oppioidi. Gli oppositori della transazione hanno affermato che i contenuti pubblicati erano troppo estesi.

L’ex direttore della Purdue University, David Sackler, ha rilasciato una dichiarazione in un processo virtuale presso il tribunale fallimentare di White Plains a New York secondo cui il caso riguardava un accordo transattivo da $ 10 miliardi volto a risolvere azioni legali ingannevoli.

Secondo i Centers for Disease Control and Prevention, dal 1999 più di 500.000 americani sono morti per overdose da oppiacei.

(Reuters)-Un membro della famiglia Sackler, che possiede la Purdue Pharma, ha testimoniato martedì che la sua famiglia ha una “responsabilità morale” per aiutare ad alleviare la crisi degli oppioidi negli Stati Uniti, ma ha detto che non lo farà a meno che non sia protetta da leggi estese Questo sforzo fornisce supporto finanziario.

