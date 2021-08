I mercati asiatici arretrano a causa del disagio per l’economia cinese e delle turbolenze in Afghanistan

Share it

PECHINO-I mercati azionari asiatici sono scesi martedì a causa delle preoccupazioni per le turbolenze in Afghanistan e delle preoccupazioni per le prospettive economiche della Cina dopo la debole attività economica di luglio.

Gli investitori attendono con impazienza un discorso del presidente della Fed Jerome Powell (Jerome Powell) per ottenere le ultime informazioni sullo stato di salute della più grande economia mondiale. I commercianti stanno anche aspettando le vendite negli Stati Uniti e i dati di fabbrica.

