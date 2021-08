I mercati asiatici salgono, il rimbalzo di Wall Street mette in ombra le preoccupazioni per il COVID

Le azioni TOKYO-asiatiche sono aumentate lunedì poiché il sentimento degli investitori è stato notevolmente rafforzato dai guadagni di Wall Street della scorsa settimana, nonostante le preoccupazioni sulla variante più contagiosa del delta del coronavirus non solo nella regione ma a livello globale.

Yeap Jun Rong, stratega di mercato di IG a Singapore, ha dichiarato: “I mercati asiatici si apriranno costantemente”, ha aggiunto, “Con crescenti pressioni inflazionistiche e forti esportazioni, la Bank of Korea potrebbe essere la prima banca centrale della regione ad aumentare i tassi di interesse. ” -Guida alla ripresa economica. “

“In altre parole, gli attuali nuovi casi quotidiani di COVID-19 sono al livello più alto nella storia, il che potrebbe sopprimere alcuni sentimenti da falco durante l’incontro”.

In alcune parti del Giappone, inclusa Tokyo, il tasso di infezione da COVID-19 è in aumento e alcuni pazienti sono stati allontanati dagli ospedali. Il governo ha istituito una “stazione di ossigeno” per fornire posti letto e ossigenoterapia alle persone in attesa di essere ricoverate.

I critici affermano che il governo deve fare di più per riorganizzare l’intero sistema ospedaliero e destinare alcune strutture al trattamento del COVID-19, una mossa che il Giappone non ha ancora adottato su larga scala. La maggior parte delle aree del Giappone è ancora in uno stato di emergenza dichiarato dal governo, ma le misure sono limitate, come la chiusura anticipata dei ristoranti o la limitazione delle dimensioni della folla nei negozi.

Il recente calo del mercato azionario giapponese ha offerto opportunità per la caccia all’affare.Toyota Motor Corporation

I prezzi delle azioni di Tokyo sono aumentati di oltre il 3% nei primi scambi. Altri titoli in aumento includono Nissan Motor Co.

Sony Corporation

Nintendo

A Wall Street, l’indice S&P 500

Questa settimana si è chiusa a 4.441,67 punti, in aumento di 35,87 punti o dello 0,8%. L’indice di riferimento è inferiore all’1% dal massimo record fissato lunedì la scorsa settimana.Dow Jones Industrial Average

È aumentato di 225,96 punti, o dello 0,7%, a 35.120,08.Indice composito Nasdaq

È aumentato di 172,87 punti, o dell’1,2%, a 14.714,66. Anche il Dow Jones e il Nasdaq hanno registrato cali settimanali.

A causa della variante delta altamente contagiosa, l’escalation delle infezioni da coronavirus negli Stati Uniti e in tutto il mondo offre ai trader un motivo per fermarsi quando il mercato è vicino ai massimi storici.

L’incontro annuale della Fed a Jackson Hole, nel Wyoming, alla fine di questa settimana, può fornire a Wall Street una comprensione più profonda delle possibili misure della Fed contro l’inflazione.

La scorsa settimana, i verbali dell’ultima riunione della Fed hanno mostrato che i funzionari avevano discusso di ridurre il piano di acquisto di obbligazioni della banca centrale entro la fine dell’anno per iniziare a ridurre gradualmente alcune delle misure di emergenza attuate durante la pandemia. Ma non hanno fissato un calendario chiaro.

“Poiché le varianti delta diventano sempre più comuni, l’evento si terrà online, il che dimostra che i funzionari della banca centrale che partecipano alla riunione sono consapevoli della crescente minaccia della pressione delta. Gli investitori presteranno molta attenzione a questo evento per conoscere il tempi e ritmo della riduzione e qualsiasi indizio che la Fed alla fine aumenterà i tassi di interesse”, hanno scritto gli economisti senior di ING Prakash Sackpal e Nicholas Mapa in un rapporto congiunto.

Nel commercio di energia, il petrolio greggio statunitense di riferimento

È salito di 48 cent a 62,62 dollari al barile.greggio Brent

Il prezzo standard internazionale è salito di 54 cent a 65,72 dollari USA al barile.

Nelle transazioni valutarie, il dollaro USA

Da 109,81 yen a 109,86 yen.