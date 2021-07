I mercati azionari asiatici cadono a causa del COVID-19 e delle continue “cattive notizie” sulla frontiera dell’inflazione. Investing.com

Gli analisti di Bank of America (NYSE:) hanno abbassato le loro previsioni per la crescita economica degli Stati Uniti nel 2020 dal precedente 7% al 6,5%, ma hanno mantenuto la loro previsione del 5,5% per il 2022.

Il presidente della Fed Jerome Powell ha insistito nella sua testimonianza al Congresso la scorsa settimana che l’aumento dell’inflazione potrebbe essere un fenomeno temporaneo. Tuttavia, il mercato non ha ancora creduto pienamente alla sua assicurazione che la politica monetaria di sostegno continuerà per qualche tempo.

Gli investitori hanno anche digerito il calo dei rendimenti dei titoli del Tesoro. Alcuni investitori vedono questa tendenza come un segno che la ripresa economica sta rallentando, poiché i paesi re-implementano misure restrittive per contenere l’epidemia di COVID-19 che coinvolge la variante Delta, mentre altri ritengono che il rimbalzo delle obbligazioni stia rallentando.

Anche il mercato azionario statunitense ha chiuso in ribasso, scendendo per quattro settimane consecutive. Allo stesso tempo, i titoli del Tesoro USA hanno continuato a crescere, con il rendimento dei titoli del Tesoro di riferimento a 10 anni ulteriormente al di sotto dell’1,3%.

