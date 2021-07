I mercati azionari asiatici cadono, le varianti del COVID continuano a diffondersi da Investing.com

In termini di COVID-19, Pfizer Inc. (NYSE:) richiederà l’autorizzazione all’uso di emergenza della FDA per la terza dose di richiamo del vaccino COVID-19 sviluppato congiuntamente con BioNTech SE (F:). Le due società ritengono che l’iniezione potenziata fornirà protezione contro la variante Delta del virus.

A causa delle crescenti preoccupazioni per il rallentamento della ripresa dell’economia globale da COVID-19, le misure di stimolo della banca centrale continuano ad attirare l’attenzione degli investitori. Sebbene sia stato annunciato all’inizio di questa settimana che si stanno adottando misure per prepararsi alla riduzione delle attività, le sue controparti europee sembrano aver adottato l’approccio opposto.

I titoli di stato statunitensi hanno per lo più continuato a salire nell’ultima settimana. Tuttavia, il rendimento dei titoli del Tesoro USA a 30 anni è sceso al di sotto dell’1,90% per la prima volta da febbraio 2021.

Poiché il numero record di casi COVID-19 ha anche promosso la vicina Seoul, Corea del Sud, al livello 4, è diminuito dell’1,90%. Queste misure entreranno in vigore il 12 luglio e dureranno per due settimane.

Alle 22:14 Eastern Time (2:14 GMT), il mercato azionario cinese è sceso leggermente dello 0,05% e in calo dell’1,14%. I dati pubblicati all’inizio della giornata hanno mostrato che l’indice dei prezzi al consumo (CPI) a giugno è aumentato dell’1,1% in meno del previsto e si è contratto dello 0,4% in più rispetto alle attese.

