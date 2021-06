I mercati azionari asiatici crollano a causa delle preoccupazioni sulla diffusione della mutazione Delta COVID-19. Da Investing.com

Allo stesso tempo, l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) si incontrerà mercoledì a Parigi per finalizzare una proposta per riformare l’imposta sulle società più bassa del mondo. Altrove nell’Europa continentale, venerdì è previsto l’intervento di Christina Lagarde, presidente della Banca centrale europea.

JoAnne Feeney, partner e portfolio manager di Advisors Capital Management, ha dichiarato a Bloomberg che la ripresa “è iniziata negli Stati Uniti e si è poi diffusa in tutto il mondo… il trading di reinflazione è stato sospeso, ma ciò non significa che sia finito.

Gli analisti di JP Morgan Chase guidati da Marko Kolanovic hanno dichiarato in un rapporto: “Le varianti Delta appaiono anche nelle nostre conversazioni con i clienti come una potenziale minaccia alla reinflazione/inflazione”.

