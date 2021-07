I mercati azionari asiatici crolleranno tra rischi cinesi e ribassi statunitensi: la fine del mercato

Video di Reuters

Martedì, quando gli investitori hanno posizionato i loro portafogli di investimento davanti ai guadagni delle più grandi società del mercato azionario statunitense, i fondi si sono ritirati dal tavolo. La repressione di Pechino sulle società cinesi – ha pesato anche sui prezzi delle azioni – in particolare le azioni quotate negli Stati Uniti del rivenditore online cinese Alibaba… Anche gli investitori erano cauti prima dell’annuncio della Fed di mercoledì. Il Dow è sceso di 85 punti. L’indice Standard & Poor’s 500 è sceso di 20 punti. L’indice Nasdaq è sceso di 180 punti. Max Wolff di Systematic Ventures si è chiesto se il mercato azionario, che è cresciuto del 17% finora quest’anno, abbia più spazio per crescere. Nella fase discendente, hanno raggiunto circa il 110% il più possibile, quindi abbiamo bisogno di una nuova storia per andare più in alto. Altrimenti, torneremo un po’ alla realtà in poche settimane e potrebbero esserci dei licenziamenti, il che è positivo per andare avanti. “Dopo la chiusura del mercato, nonostante la carenza globale di chip, Apple, la società con la più alta capitalizzazione di mercato negli Stati Uniti, ha superato l’obiettivo dell’analista… Le prestazioni riportate dalla società madre di Google Alphabet hanno superato di gran lunga le previsioni degli analisti… Microsoft ha superato le vendite e vendite in virtù della sua forza aziendale cloud. Aspettative di profitto… In termini di tecnologia esterna, Starbucks ha superato le aspettative e ha aumentato la sua previsione per l’intero anno. Tralasciando gli utili aziendali, i dati economici suggeriscono che la ripresa sembra essere intatta. Il 20 l’indice delle principali città compilato da Standard & Poor’s/Cass-Schiller ha i prezzi delle case a 5 È salito del 17% a gennaio… questo è il più grande aumento in quasi 17 anni… La fiducia dei consumatori è balzata a un massimo di 17 mesi a luglio , perché i consumatori intendono continuare a consumare nonostante le preoccupazioni per l’inflazione… e i beni durevoli (gli ordini denominati beni durevoli sono aumentati dello 0,8% a luglio a giugno.

