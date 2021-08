I mercati azionari asiatici scendono dopo i verbali della riunione della Fed, il dollaro USA sale Reuters

Giovedì il prezzo del petrolio è sceso per il sesto giorno consecutivo, attestandosi vicino ai minimi di tre mesi. Gli analisti di ANZ Bank hanno affermato che, a causa dell’aumento dei casi globali di COVID-19, l’aumento delle scorte statunitensi ha esacerbato le preoccupazioni per la debolezza della domanda. [0/R]

Wall Street ha chiuso in ribasso dopo pochi minuti, chiudendo in ribasso dell’1,07%, dell’1,07% e dello 0,89%. ()

L’economista senior di UBP Asia Carlos Casanova (Carlos Casanova) ha affermato che il principale motore del mercato questa settimana sono i dati deboli sull’attività economica in Cina, che hanno spinto molti economisti ad abbassare le loro previsioni, la situazione in Afghanistan e i verbali della Federal Reserve .

