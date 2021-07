I mercati azionari asiatici sono rimbalzati a causa di cambiamenti di sentiment, sentiment volatile Reuters

Share it

© Reuters. Immagine del file: il 27 agosto 2015, un investitore ha controllato un tabellone elettronico che mostrava le informazioni sulle azioni di una società di brokeraggio a Pechino. REUTERS/Jason Lee/Foto d’archivio



Autore: Wayne Cole

SYDNEY (Reuters) – I mercati azionari asiatici hanno registrato un moderato rimbalzo lunedì, poiché Wall Street ha raggiunto un livello record e l’allentamento della politica cinese ha contribuito a placare alcune recenti preoccupazioni sulla crescita economica globale, anche se questa settimana ci sono ancora molte potenziali insidie.

Negli Stati Uniti, prima che il presidente della Fed Jerome Powell testimoni mercoledì e giovedì, i dati sull’inflazione potrebbero causare panico e il mercato sarà molto sensibile a qualsiasi commento su un’uscita anticipata.

Anche la stagione degli utili è cambiata da JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Citigroup (Borsa di New York :) e banca FuGuo (New York Stock Exchange:) In quei rapporti.

La Cina ha rilasciato dati sulla crescita economica, il commercio, le vendite al dettaglio e la produzione industriale perché le persone temono che questi dati possano essere deludenti dato l’improvviso allentamento della politica della scorsa settimana.

Gli analisti di Westpac hanno dichiarato in un rapporto: “Nell’ultimo mese, le aspettative per le prospettive economiche della Cina sono peggiorate, perché alcuni dati deludenti sono stati aggravati dalle prospettive di un calo della crescita economica dal picco dopo la ripresa della pandemia”.

“Tuttavia, il tasso di crescita annuale dovrebbe essere ancora superiore all’8,0%. Entro la seconda metà del 2022, l’impulso di crescita trimestrale dovrebbe tornare saldamente al trend”.

Per ora, gli investitori sono soddisfatti del pessimismo emerso a New York la scorsa settimana, che ha spinto Wall Street al rialzo e ha alleggerito il mercato rialzista delle obbligazioni.

Lunedì, l’indice più ampio di Morgan Stanley Capital International nella regione Asia-Pacifico al di fuori del Giappone è aumentato dello 0,9% e ha perso il 2,3% la scorsa settimana.

È rimbalzato del 2,3%, lontano dal minimo di due mesi di venerdì, mentre la Corea del Sud ha guadagnato lo 0,9%. Le azioni blue chip cinesi sono aumentate dell’1,7%.

I futures del Nasdaq sono rimasti pressoché invariati dopo la ripresa di venerdì.

Il rendimento dei titoli del Tesoro USA a 10 anni si è stabilizzato all’1,362%, dopo che il prezzo è salito per otto giorni di negoziazione consecutivi, venerdì è sceso all’1,25%. [US/]

Gli analisti di NatWest Markets hanno sottolineato: “L’aumento dei tassi di interesse statunitensi a luglio è stato molto significativo.” “Nessuno può spiegare perfettamente questa mossa… ma le preoccupazioni sulla crescita globale e le variabili del Delta del Covid hanno sollevato nuovi dubbi sull’inflazione”.

Questo sentimento di avversione al rischio ha anche sostenuto il dollaro rifugio sicuro fino a quando il profitto non si è concluso venerdì. Dopo aver toccato un massimo di tre mesi di 92,844 la scorsa settimana, l’ultimo prezzo del paniere di valute è 92,147.

Anche lo yen rifugio sicuro contro il dollaro è sceso a $ 110,18, mentre l’euro rispetto al dollaro si è rafforzato dal minimo della scorsa settimana di $ 1,1780 a $ 1,1871.

Il presidente della Banca centrale europea Christine Lagarde ha sorpreso il mercato lunedì, affermando che la banca cambierà la sua guida politica alla prossima riunione e dimostrerà che è seria nel ripristinare l’inflazione.

La nuova strategia della Banca centrale europea le consente di tollerare tassi di inflazione al di sopra dell’obiettivo del 2% quando i tassi di interesse si avvicinano al punto più basso.

L’avversione al rischio generale della scorsa settimana ha aiutato l’oro a salire, scambiato a 1.805 dollari USA l’oncia, rispetto al minimo di giugno di 1.749 dollari USA.

A causa della riduzione delle scorte statunitensi, lunedì i prezzi del petrolio si sono stabilizzati dopo la fine della settimana turbolenta. Dopo l’interruzione dei negoziati dell’OPEC sulle restrizioni, gli operatori sono ancora incerti sulle prospettive dell’offerta. [O/R]

Negli ultimi scambi, è sceso di 4 centesimi a 75,51 dollari USA al barile, pur rimanendo stabile a 74,56 dollari USA.