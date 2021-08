I mercati azionari asiatici sono scesi ai minimi dopo la caduta di Wall Street, la Nuova Zelanda ha mantenuto invariati i tassi di interesse Reuters

A causa del rafforzamento del dollaro USA e delle preoccupazioni per l’aumento dei casi di coronavirus, i prezzi del petrolio sono scesi ulteriormente nei primi scambi asiatici dopo essere scesi per quattro giorni di negoziazione consecutivi.

La Reserve Bank of New Zealand avrebbe dovuto essere la prima banca centrale del G10 ad aumentare i tassi di interesse, ma ha affermato che la decisione di mantenere i tassi di interesse è stata presa nel contesto delle restrizioni a livello nazionale.

