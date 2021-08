I mercati azionari asiatici sono stati contrastanti, gli investitori hanno digerito i commenti di Clarida “prendere una pausa” Da Investing.com

Mentre gli investitori soppesano le prospettive della Fed, i forti utili societari e le sfide che devono affrontare la ripresa economica COVID-19, i mercati azionari globali sono ancora vicini ai livelli record. Il giro di vite in corso in Cina, che colpisce l’istruzione privata e le industrie tecnologiche, è ancora al centro dell’attenzione.

Sebbene Clarida rimanga ottimista sulle prospettive, ha riconosciuto che il continuo aumento dei casi di COVID-19 che coinvolgono varianti Delta in tutto il mondo è un grosso rischio al ribasso. Secondo i dati della Johns Hopkins University, al 5 agosto il numero di casi di COVID-19 in tutto il mondo ha superato i 200 milioni.

