I mercati azionari e le materie prime europei crollano a causa delle preoccupazioni in calo della Fed

I mercati azionari europei hanno aperto bruscamente giovedì e anche le materie prime sono state sottoposte a forti pressioni a causa delle crescenti preoccupazioni sulla politica monetaria degli Stati Uniti e della ridiffusione del coronavirus.

Le principali borse della regione sono diminuite nei primi scambi, con l’indice FTSE 100 di Londra in calo di circa il 2%. L’indice Stoxx 600 in Europa è sceso dell’1,4%, l’indice Dax di Francoforte è sceso dell’1,3% e l’indice Cac 40 di Parigi è sceso dell’1,8%.

Gli operatori si sono anche spostati da altre classi di attività rischiose, causando un brusco calo dei prezzi del petrolio e dei metalli industriali. Il rame, il metallo industriale più importante al mondo, è sceso del 2% a un minimo di cinque mesi inferiore a 9.000 dollari per tonnellata.

Dopo che l’indice US Standard & Poor’s 500 è sceso dell’1% durante la notte, la sessione di negoziazione è stata cupa. In precedenza, i verbali della riunione politica della Fed di luglio mostravano La maggior parte dei decisori È pronto per iniziare a allentare l’enorme piano di stimolo della banca centrale entro la fine dell’anno.

I 120 miliardi di dollari acquistati dalla Fed al mese sono un pilastro fondamentale per il rimbalzo del mercato globale dal periodo più grave della crisi del coronavirus nel marzo 2020. Tuttavia, con il rapido miglioramento del mercato del lavoro statunitense e il forte aumento dell’inflazione, i governatori delle banche centrali stanno ora pianificando di ritirarsi dalle misure straordinarie.

Fahad Kamal, chief investment officer di Kleinwort Hambros, la divisione private banking di Société Générale, ha dichiarato: “È innegabile che uno dei fattori che hanno dato impulso al mercato durante tutto l’anno è stato di 120 miliardi di dollari al mese”. diminuisce, la gente comincia a preoccuparsi”.

Con la diffusione del coronavirus in Asia e le strozzature dell’offerta che ostacolano la produzione delle industrie chiave, la Federal Reserve inizierà a ridurre il quantitative easing.Man mano che compaiono i segnali di allentamento quantitativo, le persone sono sempre più preoccupate per il rallentamento della crescita economica in Cina, il più grande consumatore mondiale di materie prime Sentirsi preoccupati. Le preoccupazioni per la debole domanda cinese hanno causato un calo dei titoli minerari, con Rio Tinto e Glencore entrambi in calo di oltre il 3%.

Anche le preoccupazioni per le varianti del coronavirus Delta si sono intensificate Un nuovo studio Il rapporto pubblicato giovedì ha rilevato che la protezione dalle iniezioni di BioNTech/Pfizer è diminuita più rapidamente della protezione dalle iniezioni di Oxford/AstraZeneca. A causa della continua incertezza, le compagnie aeree tra cui la società madre di British Airways International Airline Group e EasyJet sono cadute.

Gli investitori hanno iniziato ad adottare di più Postura difensiva Nelle ultime settimane, il flusso verso i fondi negoziati in borsa è stato monitorato in base ai dati. I mercati azionari globali hanno registrato guadagni considerevoli quest’anno, con l’indice MSCI Global Barometer in rialzo di circa il 12%.

Tuttavia, alcuni gestori di fondi hanno iniziato a preoccuparsi di quanto il mercato aumenterà ulteriormente, soprattutto dopo che una sensazionale stagione degli utili aziendali ha fissato uno standard elevato per il resto del 2021.

A causa di dati più deboli del previsto rilasciati dalla Cina, il mercato asiatico ha subito un forte sell-off all’inizio di questa settimana ed è anche sceso. L’indice Hang Seng è sceso del 2,5%.Molte aziende farmaceutiche tra cui CSPC, WuXi AppTec e China Biopharmaceutical hanno subito gravi perdite Efficacia del vaccino contro il Covid Fatto in Cina.

Lo scoppio della variante Delta nel sud-est asiatico, insieme alla fornitura di microchip, ha portato Toyota a ridurre la sua produzione globale di settembre del 40% rispetto al suo piano precedente.

Il dollaro USA si è notevolmente rafforzato nei primi scambi. La sterlina è scesa dello 0,4% contro il dollaro a 1,37 dollari, mentre l’euro è sceso dello 0,1% contro il dollaro a 1,1729 dollari.