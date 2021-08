I mercati azionari europei e asiatici iniziano a rimbalzare nelle settimane chiave

Share it

I mercati azionari asiatici ed europei sono aumentati lunedì, interrompendo la performance pessimistica della scorsa settimana prima che la banca centrale possa suggerire come e quando taglierà il supporto monetario.

L’indice Stoxx 600, l’indice Dax di Francoforte e l’indice Cac 40 di Parigi sono aumentati dello 0,3% poco dopo l’apertura del mercato in tutta la regione, così come l’indice FTSE 100 del Regno Unito. In Asia, l’indice Hang Seng di Hong Kong è aumentato dell’1%, mentre l’indice Nikkei 225 è aumentato dell’1,8%.

Ma il rimbalzo mantiene ancora l’indice chiave al di sotto del livello dell’inizio della scorsa settimana, dopo le preoccupazioni sul potenziale impatto globale della variante Delta del Coronavirus. Turbolenza Transazioni.

Anthony Collard, amministratore delegato di JP Morgan Private Bank, ha dichiarato del rally: “Non credo che il comportamento del mercato ci dica che sta accadendo qualcosa di nuovo”.

I prezzi del petrolio sono aumentati la scorsa settimana a causa dei dati economici deboli. Il prezzo del greggio Brent di riferimento globale è aumentato del 2,4% a 66,72 dollari USA al barile, mentre il prezzo del greggio West Texas Intermediate è aumentato del 2,3% a 63,55 dollari USA al barile.

I dati dell’European Purchasing Managers Index, un ampio indicatore dello stato di salute delle aziende, forniscono un quadro misto del mercato nel suo insieme. Nel Regno Unito, le industrie manifatturiere e dei servizi stanno affrontando un forte rallentamento della crescita, scendendo ai livelli più bassi in sei mesi.

I dati dall’Australia hanno anche mostrato che a causa della diffusione della variante Delta e del conseguente blocco, il settore privato del paese ha perso slancio ad agosto.

Al contrario, l’attività economica nell’Eurozona è cresciuta a uno dei tassi più rapidi degli ultimi 20 anni e l’occupazione continua a crescere allo stesso ritmo di giugno, raggiungendo il massimo da 21 anni.

Chris Williamson, capo economista aziendale di IHS Markit, ha dichiarato: “Sebbene la diffusione delle varianti Delta abbia causato problemi diffusi in tutta la regione, sopprimendo la domanda e causando ulteriori problemi di offerta, le aziende hanno beneficiato dell’allentamento delle misure di controllo del virus fino all’inizio del pandemia. Il livello più basso di sempre”.

Il grande evento per gli investitori questa settimana è l’annuale Simposio dei banchieri centrali che si tiene a Jackson Hole, a partire da giovedì. I disaccordi all’interno della Fed sulla velocità di riduzione degli acquisti di titoli di stato hanno aumentato l’interesse della riunione dei responsabili della politica monetaria.

Dall’impatto del blocco del coronavirus più di un anno fa, il piano di acquisto di attività mensile da 120 miliardi di dollari della Fed è stato un importante pilastro della ripresa del mercato, iniettando molta liquidità e supporto.Il verbale della riunione della Fed pubblicato mercoledì scorso ha mostrato che la maggior parte Funzionari della Fed Si ritiene che il ritiro del piano di stimolo possa iniziare entro la fine dell’anno, portando a un calo delle azioni statunitensi.

Il mercato dei futures suggerisce che il mercato azionario statunitense potrebbe aumentare nel corso della giornata. I contratti futures che replicano l’indice S&P 500 sono aumentati dello 0,2%, mentre i contratti futures che replicano l’indice Nasdaq 100, che si concentra sui titoli tecnologici, sono aumentati dello 0,3%.