I mercati azionari globali cadono a causa delle preoccupazioni sulle varianti Delta Covid

I mercati azionari europei e asiatici sono crollati, poiché le crescenti preoccupazioni per l’epidemia di Covid-19 hanno gettato un’ombra sulle prospettive economiche globali.

Nei primi scambi di lunedì, l’indice Stoxx Europe 600 è sceso dell’1,4%. Mentre l’Inghilterra ha revocato la maggior parte delle restrizioni al coronavirus, l’indice FTSE 100 di Londra è sceso dell’1,3%.L’ottimismo sulla riapertura è in ombra A più di un milione di persone, tra cui il primo ministro Boris Johnson, è stato detto di mettere in quarantena dopo essere entrati in contatto con persone infette. Le attività commerciali, tra cui supermercati e porti, segnalano carenze di personale.

L’indice giapponese Topix è sceso dell’1,3%, mentre l’indice Hang Seng di Hong Kong è sceso dell’1,7%.

Dopo la chiusura delle azioni statunitensi venerdì Peggiore performance settimanale Più di un mese dopo, il mercato dei futures ha segnalato che l’indice S&P 500 sarebbe diminuito dello 0,5% nei primi scambi.

Mentre gli investitori lottavano per far fronte alla rapida diffusione della variante Delta altamente contagiosa di Covid-19, il mercato azionario è crollato e la variante ha colpito i paesi che in precedenza avevano contenuto il virus. Questa mossa coincide con l’incertezza del percorso di sostegno monetario della banca centrale dopo l’aumento dell’inflazione negli Stati Uniti e nel Regno Unito.

Michael Hood, stratega globale multi-asset di JP Morgan Asset Management, ha affermato che la rapida diffusione delle varianti Delta “costringe gli investitori a rifocalizzarsi sul virus e in questo momento la maggior parte delle persone è felice di lasciarsi alle spalle questo problema”.

Sabato, lo Stato di New York ha registrato più di 1.000 casi in un solo giorno per la prima volta da metà maggio. Le autorità di paesi come Australia e Vietnam stanno combattendo l’aumento delle infezioni, Singapore inasprisce le restrizioni sul distanziamento sociale e le Olimpiadi di Tokyo Indietro A causa dell’epidemia di coronavirus.

Rispettati

L’indice Stoxx e l’indice U.S. Standard & Poor’s 500 hanno raggiunto livelli record all’inizio di questo mese a causa dell’alto livello di entusiasmo per il vaccino contro il coronavirus e dei benefici delle imprese dalla riapertura economica.

Ewout van Schaick, direttore degli investimenti multi-asset di NN Investment Partners, ha dichiarato: “La valutazione e il sentiment hanno raggiunto livelli di crescita estremi”. “Naturalmente, l’attuale ripresa del virus sta causando incertezza sui progressi economici nei prossimi mesi”.

Dopo l’aumento dei prezzi al consumo negli Stati Uniti e nel Regno Unito, il mercato sta anche lottando per affrontare il modo in cui i responsabili della politica monetaria risponderanno all’aumento dell’inflazione Accelerazione accidentale Nel mese di giugno.In risposta alle tendenze inflazionistiche, la Federal Reserve è sotto pressione per ridurre la dimensione dei suoi acquisti mensili di obbligazioni di 120 miliardi di dollari, che hanno dato impulso al mercato durante la pandemia, e alcuni legislatori britannici hanno promuovere La Banca d’Inghilterra controlla i propri acquisti di titoli di stato.

Quando i trader acquistano beni rifugio, il rendimento dei titoli del Tesoro USA a 10 anni di riferimento è inversamente proporzionale al suo prezzo, scendendo di 0,02 punti percentuali all’1,275%.

L’indice del dollaro USA, che misura il dollaro rispetto alle principali valute, è aumentato dello 0,3%. L’euro è sceso dello 0,2% contro il dollaro a 1,1781 dollari USA.

Il greggio Brent, benchmark internazionale del petrolio, è sceso dell’1,5% a 72,47 dollari USA al barile.Questa mossa seguì L’OPEC e i suoi alleati raggiungono un accordol Aumentare la produzione di petrolio in risposta agli aumenti dei prezzi e ha annunciato piani per invertire tutti i tagli alla produzione durante la pandemia entro la fine del 2022.

Brent è volato a Alta da tre anni A causa del rimbalzo della domanda di quest’anno, i prezzi del petrolio hanno superato i 74 dollari al barile e, poiché si prevede che la domanda aumenterà ulteriormente nei prossimi mesi, non è certo se i tagli alla produzione dell’OPEC+ saranno sufficienti a compensare la pressione al rialzo sui prezzi.