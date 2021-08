I mercati globali: le azioni sono crollate e il dollaro è aumentato poiché i mercati sono spaventati dalla contrazione dei mercati e dalle preoccupazioni sui virus

Video di Reuters

Dopo la pubblicazione dei verbali della riunione politica della Fed il mese scorso, mercoledì le azioni di Wall Street sono scese quasi su tutta la linea. Il verbale della riunione ha suggerito che la banca centrale potrebbe iniziare a ridurre gli acquisti di debito su larga scala quest’anno, ma i politici sono divisi su quando ritirare le misure di stimolo monetario. Liz Miller, presidente di Summit Place Financial Advisors, ha affermato che anche altri fattori stanno influenzando il sentimento degli investitori. “Penso che gli investitori siano ora più preoccupati per più macro tendenze. Naturalmente, lo sviluppo della variante Delta nella nostra economia. Oggi ci sono ancora alcuni rischi geopolitici in molte parti del mondo. “I rapporti sugli utili nel settore della vendita al dettaglio sono contrastanti In queste circostanze, gli indici Dow Jones e S&P 500 sono scesi dell’1% e il Nasdaq è sceso dello 0,9%. Classificato in cima alla lista dei guadagni di Standard & Poor’s: Lowe’s. Gli investitori hanno accumulato le sue azioni, facendo salire il prezzo delle azioni di quasi il 10%. Le vendite trimestrali nello stesso negozio di questa catena di bricolage sono aumentate del 21%. Ha anche emesso una prospettiva rialzista poiché i costruttori professionisti hanno aumentato le vendite mentre allo stesso tempo la domanda dei suoi clienti fai-da-te si stava indebolendo. Il prezzo delle azioni del rivenditore a basso prezzo TJX è aumentato di oltre il 5%. Le vendite nette trimestrali degli operatori di negozi TJ Maxx e Marshalls sono aumentate dell’81%, superando le aspettative. Le azioni target sono scese di quasi il 3%. La crescita delle vendite comparabili digitali di questa grande catena di negozi ha subito un brusco rallentamento rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Anche la crescita complessiva delle vendite nello stesso negozio si è raffreddata. Il rapporto sulla vendita al dettaglio continuerà a essere pubblicato giovedì e la catena di grandi magazzini Messi annuncerà i suoi risultati.

