I migliori CEO americani e i loro titoli universitari

Chi ha detto che hai bisogno di una laurea per diventare uno dei migliori CEO negli Stati Uniti? Ebbene, la legge delle medie è vera.Sebbene ci siano alcune eccezioni, tra cui Bill Gates e Mark Zuckerberg, L’istruzione formale è il requisito standard più elevato nel mondo degli affari.Diventare un Fortuna 500 Un CEO può includere più di una semplice laurea, ma non commettere errori: di solito include un soggiorno in uno (o due) college o università nel paese.

Sebbene i diplomi di laurea e di laurea siano comuni per i migliori amministratori delegati, non hanno una laurea o una laurea in comune. Sebbene le lauree in economia e informatica siano ben rappresentate, ci sono anche alcuni contenuti meno comuni.Naturalmente, la maggior parte dei CEO ottiene Specializzazione in Amministrazione Aziendale (Specializzazione in Amministrazione Aziendale). Continua a leggere per conoscere i diplomi di laurea e di laurea di alcuni dei migliori amministratori delegati del paese.

Punti chiave Lauree e lauree sono comuni per alcuni dei migliori amministratori delegati del mondo.

Molti CEO hanno ottenuto diplomi MBA, che possono affinare il loro senso degli affari aiutando al contempo a costruire una base di capacità di gestione e leadership.

Notevoli eccezioni a questa regola includono Bill Gates e Mark Zuckerberg.

Doug Macmillan: presidente e amministratore delegato

l’azienda: Walmart (Classificazione dei rifiuti)

Walmart (Classificazione dei rifiuti) Laurea triennale: Laurea in Economia aziendale, Università dell’Arkansas

Laurea in Economia aziendale, Università dell’Arkansas Laurea: Master in Economia Aziendale, Università di Tulsa

Nato a Jonesboro, Arkansas, McMillan ha iniziato la sua carriera presso Wal-Mart come assistente estivo presso il centro di distribuzione dell’azienda. È anche assistente manager e stagista buyer.Prima di diventare CEO Walmart, McMillon ha guidato la divisione Sam Club dell’azienda e poi Wal-Mart International. McMillon è anche membro della Business Roundtable e fa parte di diversi consigli di amministrazione, incluso l’American Workforce Policy Advisory Committee.

Darren Woods: Presidente e CEO

l’azienda: Exxon Mobile (XOM)

Exxon Mobile (XOM) Laurea triennale: Laurea in ingegneria elettrica presso la Texas A&M University

Laurea in ingegneria elettrica presso la Texas A&M University Laurea: Master in Business Administration presso la Northwestern University

Darren Woods è nato a Wichita, Kansas, e ha una lunga storia con Exxon Mobil. Woods è entrato in azienda nel 1992 e ha lavorato per Exxon Mobil International, Exxon Mobil Chemical Company e Exxon Mobil Refining Supply Company a livello nazionale e internazionale.Fu eletto presidente della Exxon Mobil Corporation e Consiglio di Amministrazione gennaio 2016. È succeduto a Rex Tillerson come presidente del consiglio di amministrazione e amministratore delegato nel gennaio 2017.

Sebbene ci siano alcune eccezioni, l’istruzione formale è lo standard più elevato nel mondo degli affari.

Warren Buffett: Presidente e CEO

l’azienda: Berkshire Hathaway (BRK.A)

Berkshire Hathaway (BRK.A) Laurea triennale: Laurea in Economia Aziendale, Università del Nebraska

Laurea in Economia Aziendale, Università del Nebraska Laurea: Master in Economia, Columbia University

Quasi tutti hanno sentito parlare di Warren Buffett, l’uomo dietro Berkshire Hathaway. L’investimento è una caratteristica di famiglia che Buffett ha ereditato da suo padre nella sua città natale di Omaha, nel Nebraska. Agente di cambio E un membro del Congresso degli Stati Uniti. All’età di 11 anni Buffett ha fatto il suo primo investimento e all’età di 13 anni ha iniziato a vendere mance sulle corse dei cavalli e a gestire un servizio di consegna cartacea. Buffett ha una lunga storia di successi aziendali e un incredibile record di investimenti, che lo rende uno degli investitori con il miglior rapporto qualità-prezzo di tutti i tempi.

Tim Cook: amministratore delegato

l’azienda: Mela(AAPL)

Mela(AAPL) Laurea triennale: Laurea in ingegneria industriale presso la Auburn University

Laurea in ingegneria industriale presso la Auburn University Laurea: Duke University MBA

Tim Cook è nato a Mobile, in Alabama, e ha assunto la guida di Apple nell’agosto 2011.Prima di entrare a far parte dell’azienda, ha ricoperto il ruolo di Direttore esecutivo per il Nord America di IBM (IBM) eBM Ufficiale capo operazioni (COO) Nell’elettronica intelligente. È anche il vicepresidente di Enterprise Materials per Compaq Computer Corporation.

Andrew Witty: amministratore delegato

l’azienda: UnitedHealth Group (Dipartimento della Salute delle Nazioni Unite)

UnitedHealth Group (Dipartimento della Salute delle Nazioni Unite) grado: Laurea in Economia, Università di Nottingham

Andrew Witty è un altro uomo d’azienda che è entrato a far parte del settore sanitario della società farmaceutica britannica GlaxoSmithKline nel 1985. Witty è stato vicepresidente esecutivo di UnitedHealth Group prima di diventare CEO nel febbraio 2021. È stato anche CEO di Optum, una sussidiaria di UnitedHealth Group.

Brian S. Tyler: Amministratore delegato

l’azienda: Maxson (MCK)

Maxson (MCK) Laurea triennale: Laurea in Economia, Università della California, Santa Cruz

Laurea in Economia, Università della California, Santa Cruz Diplomi post-laurea e post-laurea: Master e Ph.D. Università di Chicago Economics

Brian Tyler ha più di 20 anni di esperienza in McKesson e ha ricoperto molti ruoli di leadership. Dopo aver guidato diverse attività chiave di McKesson, Tyler è diventato CEO nel 2019. È anche il direttore operativo, che supervisiona le operazioni commerciali globali dell’azienda, il CEO di McKesson Europe e il presidente di McKesson Specialty Health.

Karen S. Lynch: presidente e amministratore delegato

l’azienda: Salute CVS (CVS)

Salute CVS (CVS) Laurea triennale: Laurea in Contabilità, Boston College

Laurea in Contabilità, Boston College Laurea: Master in Economia Aziendale, Università di Boston

Karen Lynch è nata e cresciuta a Vail, nel Massachusetts, e lavora nel settore sanitario da oltre 30 anni.Prima di diventare Presidente e CEO CVS Nel febbraio 2021, Lynch ha ricoperto varie posizioni di leadership presso l’azienda e la sua compagnia di assicurazione sanitaria controllata Aetna. Lynch ha anche ricevuto una laurea honoris causa in discipline umanistiche dal Becker College.

Andy Jassy: presidente e amministratore delegato

l’azienda: Amazzonia (Amazon)

Amazzonia (Amazon) Laurea triennale: Laurea in governo, Università di Harvard

Laurea in governo, Università di Harvard Laurea: MBA della Harvard Business School

Andy Jassy è nato a Scarsdale, New York ed è entrato in Amazon all’inizio del 1997 come responsabile marketing dell’azienda. Ha ricoperto molte posizioni di leadership presso la sussidiaria di cloud computing di Amazon, Amazon Web Services, incluso il CEO. Jassy è diventata CEO di Amazon il 5 luglio 2021, dopo il fondatore Jeff Bezos si dimette Dal ruolo.

John T. Stankey: Amministratore delegato

l’azienda: Società telefonica e telegrafica americana (tonnellata)

Società telefonica e telegrafica americana (tonnellata) Laurea triennale: Laurea in economia aziendale in finanza, Loyola Marymount University

Laurea in economia aziendale in finanza, Loyola Marymount University Laurea: Master of Business Administration, Università della California, Los Angeles

John Stankey è in AT&T dal 1985. Ha ricoperto il ruolo di CEO di diverse filiali di AT&T, comprese posizioni di leadership come WarnerMedia, AT&T Entertainment Group e AT&T Business Solutions.È il presidente e il direttore operativo Compagnia telefonica e telegrafica americana Prima di diventare CEO di questo gigante delle telecomunicazioni nel luglio 2020.

Mary Barra: Presidente e Amministratore Delegato

l’azienda: Motori generali(Motori generali)

Motori generali(Motori generali) Laurea triennale: Laurea in ingegneria elettrica, Kettering University

Laurea in ingegneria elettrica, Kettering University Laurea: Master in Business Administration presso la Stanford University

Mary Barra è nata a Waterford, nel Michigan, e il suo primo lavoro alla General Motors è stato una co-studentessa nel dipartimento automobilistico di Pontiac.Ha anche ricoperto il ruolo di Senior Vice President (SVP) ed Executive Vice President (EVP) di Global Product Development e Vice President di Global Product Development Risorse umane, e vicepresidente del dipartimento di ingegneria della produzione globale dell’azienda.

Sundar Pichai: Amministratore Delegato

l’azienda: lettera(Google)

lettera(Google) Laurea triennale: Laurea in ingegneria metallurgica, Kharagpur, Indian Institute of Technology

Laurea in ingegneria metallurgica, Kharagpur, Indian Institute of Technology Laurea: Master of Materials Science and Engineering presso la Stanford University, MBA presso la Wharton School dell’Università della Pennsylvania

Pichai è nato a Chennai, in India. Dopo che il co-fondatore Larry Page ha deciso di dimettersi, ha assunto la carica di CEO della società madre di Google Alphabet nel 2019.Pichai servito anche come Google Dal 2015. Con la sua formazione e le prime esperienze lavorative presso Applied Materials, Pichai è entrato in Google nel 2004 come responsabile della gestione e dello sviluppo del prodotto.Pichai è diventato responsabile del progetto Programmi leader per Google Chrome, Chrome OS e Google Drive. È responsabile dello sviluppo del prodotto di Gmail e Google Maps e del debutto di Chrome OS e Chromebook nel 2011.

Linea di fondo

I migliori amministratori delegati degli Stati Uniti hanno più diplomi professionali. Ogni leader ha un forte background accademico, che li aiuta a sviluppare disciplina, creatività e capacità analitiche. Coloro che studiano MBA hanno migliorato il loro senso degli affari mentre affinavano le loro capacità di gestione e leadership.