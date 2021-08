I migliori ETF sui metalli preziosi per il quarto trimestre del 2021

Metalli preziosi Oro, argento e platino sono considerati da molti investitori come siepe Combatti l’inflazione o porto In tempi di crisi economica. Sono anche apprezzati per la loro rarità e l’ampia gamma di applicazioni industriali. Fondi quotati in borsa dei metalli preziosi (ETF) È un modo popolare per investire in questi metalli, sia attraverso esposizioni fisiche che basate su futures.Rispetto agli acquisti, gli ETF possono fornire un modo più liquido e semplice per investire in metalli preziosi Contratto futures, Acquistare lingotti, Oppure acquistare le azioni di società quotate coinvolte nell’esplorazione o nella produzione di questi metalli.

Ci sono 15 ETF sui metalli preziosi negoziati negli Stati Uniti, esclusi inverso e leva ETF e fondi in gestione inferiori a 50 milioni di USD (Scala di gestione patrimoniale). Questi ETF investono in metalli preziosi fisici, non in azioni di società minerarie di metalli preziosi.

A partire dal 10 agosto 2021, l’indice di riferimento dei metalli preziosi S&P GSCI ha nettamente sottoperformato il mercato negli ultimi 12 mesi, con un rendimento totale del -16,6%, mentre l’indice S&P 500 ha un rendimento totale del 34,0%. Secondo la performance dello scorso anno, l’ETF n. 1 sui metalli preziosi è l’ETF Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (palla). Abbiamo controllato i tre migliori ETF sui metalli preziosi di seguito. Tutte le cifre sono al 10 agosto 2021.

Rendimento in un anno: 18,2%

Tasso di spesa: 0,60%

Rendimento da dividendo annuale: Non applicabile

Volume giornaliero medio su tre mesi: 34.202

Patrimonio in gestione: 458,2 milioni di dollari USA

Data di costituzione: 6 gennaio 2010

Emittente: Standard Life Aberdeen

La struttura di PALL è fiducia del disponente, Per fornire agli investitori un certo grado di protezione fiscale.Il fondo mira a monitorare Prezzo spot Palladio e offre agli investitori un modo conveniente e conveniente per accedere a questo metallo prezioso. Gli investitori dovrebbero notare che il prezzo del palladio può avere una forte natura ciclica, poiché tende ad essere altamente correlato con l’industria automobilistica.Il palladio fisico a supporto del fondo è conservato nel caveau sicuro di JPMorgan Chase Bank a Londra, Regno Unito.

Performance su un anno: -0,1%

Tasso di spesa: 0,60%

Rendimento da dividendo annuale: Non applicabile

Volume giornaliero medio su tre mesi: 129,588

Patrimonio in gestione: 1,2 miliardi di dollari USA

Data di costituzione: 8 gennaio 2010

Emittente: Standard Life Aberdeen

PPLT adotta anche la struttura del trust concedente per fornire agli investitori una certa protezione fiscale. Il platino è un metallo prezioso difficile da ottenere per gli investitori.Il PPLT è una delle uniche opzioni per l’esposizione al platino oltre ai contratti futures, alle singole monete di platino e alle azioni delle società minerarie di platino. Come il palladio, anche il platino è fortemente correlato all’industria automobilistica, quindi tende ad essere altamente ciclico. I lingotti di platino di PPLT sono conservati in un caveau a Londra, Inghilterra. Il metallo è immagazzinato in lingotti d’oro designati e l’elenco dei lingotti d’oro viene pubblicato quotidianamente.

Rendimento in un anno: -12,0%

Tasso di spesa: 0,60%

Rendimento da dividendo annuale: Non applicabile

Volume giornaliero medio su tre mesi: 70.565

Patrimonio in gestione: 1,1 miliardi di dollari

Data di costituzione: 22 ottobre 2010

Emittente: Standard Life Aberdeen

GLTR è anche un fondo fiduciario, sebbene a differenza degli altri due fondi sopra menzionati, investe in una varietà di metalli preziosi piuttosto che in un singolo metallo prezioso. L’ETF mira a monitorare la performance di un paniere composto dalle seguenti attività Oro, argento, platino e palladio e forniscono agli investitori un modo conveniente e conveniente per ottenere supporto fisico dell’esposizione ai metalli preziosi. L’oro ha il peso maggiore nel fondo, seguito da argento, palladio e platino.Come gli altri ETF Standard Life Aberdeen menzionati sopra, questi metalli sono conservati in depositi sicuri a Londra e

Tenuto in barre designate, l’elenco delle barre viene pubblicato quotidianamente.

