I migliori ETF sulla cannabis per il quarto trimestre del 2021

Cannabis Exchange Traded Fund (ETF) Fornire agli investitori un’esposizione alle azioni di società impegnate nella coltivazione, distribuzione e vendita di cannabis e prodotti correlati. I prodotti dell’azienda di canapa includono fiori secchi, olio, semi, cibo e così via. La cannabis è ancora considerata una sostanza illegale in molte parti del mondo, ma i suoi usi medicinali e ricreativi stanno ottenendo un riconoscimento più ampio.C’è un crescente sostegno per la legalizzazione continua, e La cannabis è ora un’industria multimiliardariaL’ETF sulla cannabis è un modo diretto per gli investitori di accedere a un paniere diversificato di azioni di cannabis e trarre profitto da questo settore in evoluzione.

Punti chiave Nell’ultimo anno, la performance dei titoli di cannabis è chiaramente rimasta indietro rispetto al più ampio mercato azionario statunitense.

Gli ETF sulla cannabis che tracciano i migliori rendimenti totali in un anno sono CNBS, YOLO e THCX.

Il primo ETF che detiene il più alto è WM Technology Inc. e gli altri due ETF che detiene il più alto è Village Farms International Inc..

Ci sono 6 ETF sulla cannabis scambiati negli Stati Uniti, esclusi gli ETF inversi e con leva finanziaria e i fondi con asset in gestione inferiori a 50 milioni di dollari (Scala di gestione patrimoniale). L’industria della cannabis misurata dall’indice Cannabis (Nord America) ha significativamente sottoperformato il mercato azionario statunitense negli ultimi 12 mesi, con un rendimento totale del -2,1%, mentre l’S&P 500 ha un rendimento totale del 36,3% finora nel 2021 3 agosto. Il Cannabis Index è un indice di uguale peso, il che significa che può aumentare significativamente le sue partecipazioni di titoli a bassa capitalizzazione rispetto a Indice ponderato per la capitalizzazione di mercato Proprio come l’indice S&P 500. Sulla base delle prestazioni dell’anno passato, l’ETF sulla cannabis con le migliori prestazioni è l’ETF Amplify Seymour Cannabis (Radio nazionale cinese). Di seguito abbiamo controllato i tre migliori ETF sulla cannabis. Tutte le cifre sono al 3 agosto 2021.

Performance in un anno: 84,9%

Tasso di spesa: 0,75%

Rendimento da dividendo annuale: 0,44%

Volume giornaliero medio su tre mesi: 90.882

Patrimonio in gestione: $ 135,4 milioni

Data di costituzione: 23 luglio 2019

Emittente: espandere gli investimenti

CNBS è un ETF gestito attivamente Investendo almeno l’80% delle loro attività nei titoli della società, il 50% o più delle entrate di queste società proviene dall’ecosistema della cannabis e della cannabis, fornendo così un’esposizione all’industria della cannabis. La maggior parte delle azioni detenute dal fondo opera nella coltivazione e vendita al dettaglio del mercato della cannabis o della tecnologia agricola, ma anche le società di investimento e finanziarie hanno acquisito una notevole rappresentanza. La maggior parte delle sue attività si trova negli Stati Uniti o in Canada, ma parte del suo portafoglio si trova in Irlanda e una piccola parte si trova in Israele.

CNBS segue una strategia ibrida, investendo in crescita e Azioni di valore Per lo più di mezza età e Azioni a piccola capitalizzazione società. Le prime tre partecipazioni del fondo sono WM Technology Inc. (carta geografica), fornitore di software e soluzioni tecniche per l’industria della cannabis; Tilray Company (Toray), un fornitore canadese di marijuana medica e Canopy Growth Corp. (Camera di Commercio), un produttore di marijuana medica con sede in Canada.

Performance in un anno: 61,4%

Tasso di spesa: 0,75%

Rendimento da dividendo annuale: 0,58%

Volume giornaliero medio su tre mesi: 142.889

Patrimonio in gestione: 310,7 milioni di dollari USA

Data di costituzione: 17 aprile 2019

Emittente: AdvisorShares

YOLO è un ETF gestito attivamente che cerca l’apprezzamento del capitale a lungo termine investendo in azioni di cannabis nazionali ed estere. Il fondo investe principalmente in titoli a media capitalizzazione negli Stati Uniti e in Canada. Ma offre anche opportunità per le aziende con sede nel Regno Unito e un piccolo numero di aziende in Israele. Le sue partecipazioni abbracciano più aree del mercato della cannabis, tra cui agricoltura, biotecnologia e prodotti farmaceutici.

YOLO mira a capitalizzare la crescita a lungo termine dell’industria della cannabis e potrebbe essere l’ideale Compra e tieni cartella. Le prime tre partecipazioni del fondo sono Village Farms International Inc. (Realta virtuale), coltivatori canadesi di pomodori, peperoni, cetrioli e cannabis; Innovative Industrial Real Estate Corporation (Istituto di Relazioni Pubbliche Internazionali), Trust di investimento immobiliare (Trust di investimento immobiliare) Incentrato sull’industria della cannabis e Green Thumb Industries Inc. (GTBIF), un produttore e distributore di prodotti di canapa di marca.

Rendimento in un anno: 48,3%

Tasso di spesa: 0,75%

Rendimento da dividendo annuo: 1,32%

Volume giornaliero medio su tre mesi: 73.054

Patrimonio in gestione: $ 132,1 milioni

Data di costituzione: 9 luglio 2019

Editore: Mcivy Co. LLC

THCX tiene traccia dell’Innovation Lab Cannabis Index, che è composto da aziende globali impegnate nei mercati legali della cannabis, della canapa o dei prodotti farmaceutici a base di CBD, dei prodotti di consumo e della salute. L’ETF mira a fornire agli investitori un modo conveniente per accedere a un paniere di titoli che dovrebbero beneficiare della crescita delle industrie della cannabis e della cannabis legale.

Tutte le partecipazioni del fondo si trovano negli Stati Uniti e in Canada.Attribuisce grande importanza ai settori dei prodotti farmaceutici e delle biotecnologie e segue gli investimenti in valore e Titoli in crescita. Le prime tre partecipazioni del fondo sono Village Farms International Inc.; Tilray Corporation; e Canopy Growth Corp.

I commenti, le opinioni e le analisi qui espresse sono solo di riferimento e non devono essere considerati consigli di investimento personali o consigli sull’investimento in titoli o sull’adozione di strategie di investimento. Sebbene riteniamo che le informazioni fornite qui siano affidabili, non ne garantiamo l’accuratezza o la completezza. Le opinioni e le strategie descritte nei nostri contenuti potrebbero non essere adatte a tutti gli investitori. A causa della rapida evoluzione del mercato e delle condizioni economiche, tutti i commenti, le opinioni e le analisi contenuti nei nostri contenuti sono presentati alla data di pubblicazione e possono cambiare senza preavviso. Questo materiale non ha lo scopo di fornire un’analisi completa di ogni fatto importante su qualsiasi paese, regione, mercato, settore, investimento o strategia.