I migliori fondi del mercato monetario governativo

governo Fondi comuni di investimento del mercato monetario Include fondi che investono solo nelle seguenti attività:

Treasury USA

Un accordo di riacquisto garantito da buoni del Tesoro USA

Altri tipi di titoli di stato

I fondi del mercato monetario governativo attraggono investitori conservatori che preferiscono strumenti stabili, altamente liquidi e con un rischio di credito minimo. Pertanto, quasi tutti i fornitori di fondi comuni di investimento offrono alcune versioni di questi fondi. I seguenti tre esempi ben noti hanno dominato il campo degli investimenti e hanno contribuito a rendere popolare questa categoria di investimento.

Punti chiave I fondi comuni di investimento del mercato monetario del governo includono fondi che investono solo in buoni del Tesoro statunitensi e accordi di riacquisto garantiti da titoli del Tesoro statunitensi.

I fondi del mercato monetario governativo attraggono investitori conservatori perché sono stabili, altamente liquidi e hanno un rischio di credito minimo.

I tre principali fondi comuni di investimento del mercato monetario sono Fidelity Government Money Market Fund (SPAXX), Vanguard Federal Money Market Fund (VMFXX) e Century Capital Preservation Fund (CPFXX).

Fidelity Government Money Market Fund (SPAXX)

Fidelity ha lanciato il Fidelity Government Money Market Fund (SPAXX) nel 1990. A maggio 2021, il suo patrimonio totale ha raggiunto 219,95 miliardi di dollari, rendendolo uno dei fondi più detenuti in questa categoria. Simile all’American Century Capital Preservation Fund, SPAXX si sforza di introdurre rendimenti ad alto rendimento, elevata liquidità e concentrarsi sulla conservazione del capitale.

Il fondo di solito investe il 99,5% o più in liquidità o strumenti equivalenti sotto forma di titoli di stato statunitensi a breve Contratto di riacquisto Completamente garantito da contanti o da tali titoli. Alcuni titoli di stato degli Stati Uniti sono emessi da agenzie governative ufficialmente autorizzate, ma non sono emessi o garantiti direttamente dal Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti.

Quando si sceglie l’investimento di un fondo, il team di gestione del fondo si concentra sul mantenimento di un $ 1 stabile valore del patrimonio netto (NAV) Prezzo delle azioni. La scadenza media ponderata delle posizioni in portafoglio è di 54 giorni.

A maggio 2021, le principali partecipazioni del fondo sono le seguenti:

Buoni del Tesoro USA (49,75%)

Accordo di riacquisto del governo degli Stati Uniti (24,28%)

Agire per titoli a tasso variabile (11,57%)

Titoli istituzionali a tasso fisso (7,62%)

Buoni del Tesoro USA (6,31%)

L’expense ratio annuale del fondo è dello 0,42% e il rendimento del dividendo è dello 0,01%. Il suo tasso di rendimento totale a un anno è dello 0,00%. Questo fondo è molto adatto per gli investitori che amano la sua vasta gamma di investimenti.alcunialcuni

Fondo federale del mercato monetario d’avanguardia (VMFXX)

Vanguard ha lanciato il Vanguard Federal Money Market Fund (VMFXX) nel 1981. A maggio 2021, la scala totale della gestione patrimoniale era di 193,8 miliardi di dollari.Il fondo ha lo stesso obiettivo di investimento, fornendo Garantito Guadagna reddito corrente investendo in titoli di stato statunitensi di alta qualità a breve termine.

Vanguard definisce il fondo uno dei prodotti più conservatori in questa categoria, rendendolo una scelta ideale per i conservatori che cercano l’avversione al rischio e la conservazione del capitale.

A partire da maggio 2021, la più alta allocazione del fondo è rappresentata dai buoni del Tesoro degli Stati Uniti, pari al 75,4%, seguiti dal debito pubblico degli Stati Uniti, pari al 23,6%, e dai pronti contro termine pari all’1,0%. La durata media delle posizioni in portafoglio è di 55 giorni. Il rapporto di spesa di Vanguard Federal Money Market Fund è dello 0,11%; il rendimento da dividendi è dello 0,02%; il rendimento totale di un anno è dello 0,45%.alcunialcuni

Fondo per la conservazione del capitale del secolo americano (CPFXX)

American Century Investments Capital Preservation Fund Investor Class (CPFXX) è stata lanciata da American Century nel 1972, con un patrimonio totale superiore a 2,22 miliardi di dollari USA Gestire le risorse (AUM), a partire da giugno 2021. Il fondo è principalmente noto per massimizzare la sicurezza e la liquidità. Il fondo mira a ottenere il più alto tasso di rendimento possibile coerente con il suo portafoglio di attività, che comprende buoni del Tesoro, obbligazioni e note. Il fondo di solito investe solo in titoli del mercato monetario del Tesoro USA a breve termine. La scadenza media ponderata delle sue partecipazioni in portafoglio è di 58,55 giorni.

A partire da maggio 2021, l’indice di spesa annuale totale del fondo di conservazione del capitale è dello 0,48%. Il rendimento totale per l’anno a dicembre 2020 è dello 0,01%. Questo fondo comune è adatto agli investitori i cui attuali obiettivi di investimento sono coerenti con questa strategia e che cercano fondi del mercato monetario governativi puri che investano esclusivamente in buoni del Tesoro statunitensi.alcunialcuni

articoli di attenzione speciale

I fondi comuni di investimento del mercato monetario possono essere uno strumento perfetto per gli investitori avversi al rischio. A meno che non ci sia una crisi finanziaria, questi veicoli hanno pochi rischi. Inoltre, alcuni conti e fondi del mercato monetario hanno capacità di prelievo o scrittura di assegni, il che li rende una valida alternativa ai conti correnti e di risparmio standard di alcuni investitori.