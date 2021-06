I migliori fondi di investimento immobiliare a luglio 2021

Trust di investimento immobiliare (Trust di investimento immobiliare) È una società quotata in borsa che consente ai singoli investitori di acquistare quote di un portafoglio immobiliare che trae reddito da diverse proprietà.Rendono facile per gli investitori investire in immobiliare Industrie, comprese le società che possiedono, sviluppano e gestiscono proprietà residenziali, commerciali e industriali. Tra gli altri requisiti, i REIT devono pagare almeno il 90% del reddito imponibile come dividendi. Un indicatore chiave del REIT è il capitale operativo (FFO), per misurare i vantaggi esclusivi del settore. Alcune aziende ben note in questo settore includono American Tower Corporation (Trasmissione automatica), Crown Castle International Corp. (CCI) e Prologis Inc. (Dispositivo logico programmabile).

A causa dei licenziamenti e di molti dipendenti aziendali che lavorano da casa, molte società immobiliari commerciali con edifici per uffici e spazi commerciali sono state gravemente colpite dalla pandemia di COVID-19 e dalla recessione economica. Tuttavia, il piano di stimolo da 1,9 trilioni di dollari approvato dal governo degli Stati Uniti nel marzo 2021 sta guidando una rapida ripresa economica, che dovrebbe portare a un rimbalzo in aree chiave del mercato immobiliare commerciale.

REIT, rappresentati dall’ETF SPDR nel settore della selezione immobiliare (XLRE), entrambi hanno sottoperformato il mercato. Il rendimento totale di XLRE del 32,4% negli ultimi 12 mesi è inferiore a Russell 1000 Al 22 giugno, il rendimento totale dell’indice era del 40,6%. Anche tutte le statistiche nella tabella seguente sono aggiornate al 22 giugno.

Di seguito sono riportati i primi 3 REIT con il valore più alto, la crescita più rapida e lo slancio più forte.

Questi sono REIT con un track record minimo di 12 mesi Rapporto prezzo/utili (P/E) rapporto. Poiché i profitti possono essere restituiti agli azionisti sotto forma di dividendi e riacquisti, un basso rapporto prezzo/utili indica che paghi meno per ogni dollaro di profitto generato.