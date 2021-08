L’università non dovrebbe essere per fare soldi, ma per Tasse e tasse aumentano Dal 16% al 18% Dall’anno scolastico 2010-11 al 2020-21, lavorare a scuola è diventato una necessità per molte persone. Un problema che devono affrontare gli studenti universitari è trovare un lavoro part-time che si adatti a un programma non convenzionale ma che cambia frequentemente.Soprattutto, trovane uno Lavoro adeguatamente retribuito Fare in modo che valga la pena investire il tempo può anche essere una sfida. Se stai cercando il perfetto lavoro part-time all’università, ecco alcune idee.

Punti chiave Gli studenti universitari hanno molti lavori part-time, dai lavori di studio-lavoro nel campus ai lavori retribuiti nelle aziende locali.

I migliori lavori part-time per studenti universitari sono flessibili e correlati al campo di studio previsto dagli studenti, consentendo loro di guadagnare e acquisire più esperienza nel loro campo.

Alcuni dei migliori lavori part-time includono lavorare come assistente amministrativo, baby sitter, coaching o lavorare come istruttore di fitness.

Assistente amministrativo

Potresti pensare a un assistente amministrativo come a qualcuno che sta seduto alla tua scrivania tutto il giorno, rispondendo alle telefonate e digitando. Sebbene ciò sia vero per alcune posizioni amministrative, alcuni dirigenti cercano un aiuto part-time quando il carico di lavoro è insolitamente elevato.La tecnologia consente anche agli assistenti amministrativi di lavorare in remoto Assistente virtualeLo stipendio può essere di $ 20 o più all’ora, ma a seconda del tipo di lavoro richiesto, la fascia di stipendio è ampia. Un lavoro simile nel campus può includere il lavoro alla reception o al banco servizi della biblioteca, che di solito significa compiti semplici come organizzare libri o semplicemente gestire un’area della biblioteca, permettendoti di studiare con meno persone in giro.

Allenatore di aerobica

Qualcuno ti chiamerebbe “topo da palestra”? Se ami il fitness e ti piace insegnare agli altri, un lavoro part-time come allenatore di aerobica o personal trainer potrebbe essere il tuo lavoro part-time ideale. I personal trainer necessitano di una certificazione aggiuntiva, ma non per insegnare lezioni di fitness. Entro il 2021, lo stipendio orario medio per questa posizione sarà di circa $ 21, e otterrai ulteriori vantaggi per l’esercizio!

Consulente di residenza (RA)

Come guadagnare risparmiando? Alcuni college e università offrono alloggi gratuiti o scontati per coloro che lavorano nei dormitori. Dividi i soldi risparmiati dagli alloggi gratuiti o scontati per il numero di ore che lavori in un altro lavoro per ottenere la tariffa oraria media. L’unico problema è che questi lavori sono considerati programmi di studio-lavoro e non tutti gli studenti possono utilizzarli. Tuttavia, se ti piace incontrare persone e puoi considerarti un volto amichevole nella comunità universitaria, allora il lavoro di RA potrebbe fare al caso tuo.

informatica

Se sei un esperto tecnico, trova un lavoro all’interno o all’esterno del campus come personale di supporto tecnico o come commesso in un negozio di computer. Soprattutto per coloro che stanno studiando per una laurea in informatica e altri campi, il supporto tecnico può fornire preziose informazioni sui vari problemi incontrati dai normali utenti di computer.Questa conoscenza è Utile per coloro che potrebbero sviluppare applicazioni software in futuro così come.

Piastra

Molti cassieri di banca lavorano part-time. Per le persone nel campo finanziario, il cassiere è una posizione di livello iniziale e potresti ottenere una posizione migliore dopo la laurea. Lo stipendio medio nel 2021 potrebbe essere solo $ 14 all’ora, ma questo è un buon modo per iniziare una carriera nel settore finanziario. Alcune banche hanno filiali nei campus delle università locali, il che è un buon lavoro per gli studenti che non hanno un’auto.

bambinaia

Di tutti i lavori qui, questo potrebbe essere il lavoro meno pagato, ma se sei affidabile, affidabile e vai d’accordo con i tuoi figli, troverai sicuramente molti lavori. Se sei preoccupato per il completamento dei compiti, trova un genitore che lavori nel secondo o terzo turno. Dopo che i bambini sono andati a letto, hanno iniziato a lavorare. A partire dal 2021, le retribuzioni orarie vanno da $ 5 a $ 30 all’ora, ma la combinazione di baby sitter e tutoraggio può generare prezzi più elevati.

Linea di fondo

Prima di cercare un lavoro part-time a scuola, trova un lavoro correlato al tuo campo. Anche se paga poco o niente, chiedi alle persone che conosci se possono trovare un lavoro per te, perché la maggior parte delle persone preferisce assumere qualcuno che conosce invece di leggere un curriculum e completare il processo di colloquio. Trovando un lavoro nel tuo campo di ricerca, non solo puoi imparare di più sul tuo potenziale percorso di carriera, ma anche guadagnare qualche soldo in più. Uno stage o un lavoro sottopagato in un campo correlato alla tua futura carriera potrebbe essere una scelta migliore rispetto a un lavoro che non ha alcuna connessione nel campo prescelto.