I migliori paesi per pensioni e pensionamento nel 2020

A livello globale, la qualità dei sistemi pensionistici a disposizione dei lavoratori varia notevolmente. Secondo il Global Pension Index 2020 del Mercer CFA Institute (ex Melbourne Mercer Global Pension Index), i Paesi Bassi hanno il sistema migliore, mentre gli Stati Uniti non sono nemmeno vicini.

L'indice è sponsorizzato dal CFA Institute e pubblicato in collaborazione con il Monash Center for Financial Research (MCFS) e il consulente globale Mercer. Confronta 39 sistemi di reddito pensionistico, copre un'ampia gamma di politiche e pratiche pensionistiche e suggerisce anche modi in cui ciascun sistema può essere migliorato per fornire prestazioni pensionistiche più adeguate.

Punti chiave I Paesi Bassi, la Danimarca e Israele hanno i migliori sistemi pensionistici.

Gli Stati Uniti sono lontani dalla vetta.

Le sfide comuni che i sistemi pensionistici di tutto il mondo devono affrontare includono l’innalzamento dell’età pensionabile media a causa dell’aumento dell’aspettativa di vita, la promozione di maggiori risparmi e la limitazione dell’accesso ai fondi prima del pensionamento.

pensione È un piano pensionistico unico e prezioso in cui il datore di lavoro contribuisce a un pool di fondi e investe per conto dei dipendenti e i proventi dell’investimento portano reddito ai lavoratori dopo il pensionamento.Negli Stati Uniti, sempre più datori di lavoro del settore privato Piano pensionistico tradizionale a 401 (k) s.

Diamo uno sguardo qui ai risultati dell'ultimo indice pubblicato nell'ottobre 2020, che classifica i sistemi pensionistici di 39 paesi che rappresentano più di due terzi della popolazione mondiale.

Tre principali sistemi pensionistici

L'indice confronta i sistemi ei tassi di reddito pensionistico in base alla loro adeguatezza, sostenibilità e completezza. Il valore dell'indice di ogni paese è rappresentato da un valore compreso tra 0 e 100. Più alto è il valore, più favorevole è il sistema pensionistico.

I primi tre paesi con il più alto indice composito sono:

1. Paesi Bassi

I Paesi Bassi hanno ottenuto il punteggio più alto nel 2020 con un valore dell’indice di 82,6, classificandosi al primo posto per il terzo anno consecutivo.

Il suo sistema di reddito pensionistico utilizza forfettario Pensioni pubbliche e pensioni professionali semiobbligatorie legate al reddito e accordi industriali.La maggior parte dei dipendenti nei Paesi Bassi è membro di questi piani di carriera, che sono a livello di settore Piano a reddito fissoIl reddito si basa su una media della vita. L’indice ha rilevato che il valore complessivo dell’indice può essere migliorato nei seguenti modi:

Aumentare i risparmi delle famiglie e ridurre il debito delle famiglie

Con l'aumento dell'aspettativa di vita, la partecipazione alla forza lavoro dei lavoratori anziani continua ad aumentare

2. Danimarca

La Danimarca segue da vicino con un punteggio totale di 81,4.

A livello globale, il sistema pensionistico sta affrontando una pressione senza precedenti a causa dell’aumento dell’aspettativa di vita, dell’aumento del debito pubblico, delle condizioni economiche incerte, dei rischi di inflazione e del passaggio a piani a contribuzione fissa.

La Danimarca ha un piano pensionistico pubblico di base, prestazioni pensionistiche integrative legate al reddito, Fondi sufficienti Piano a contribuzione fissa e piano carriera obbligatorio. L’indice indica che il punteggio della Danimarca può essere migliorato nei seguenti modi:

Aumentare i risparmi delle famiglie e ridurre il debito delle famiglie

Introdurre misure per tutelare gli interessi delle parti divorziate

Con l'aumento dell'aspettativa di vita, la partecipazione alla forza lavoro dei lavoratori anziani continua ad aumentare

3. Israele

Israele si è classificato terzo con un valore dell’indice complessivo di 74,7 nel 2020. Il sistema di reddito pensionistico israeliano consiste in una pensione nazionale e pensioni private, e dipendenti e datori di lavoro devono pagare pensioni obbligatorie. Nella maggior parte dei casi, la rendita è pagata dal sistema pensionistico privato. Ecco i passi che Israele può intraprendere per aumentare il suo valore complessivo dell’indice:

Aumentare il livello delle attività detenute negli accordi pensionistici privati ​​e ridurre la dipendenza dal sistema pubblico

Ridurre il debito pubblico in percentuale del PIL

Fornire protezione ai membri di piani pensionistici privati ​​in caso di cattiva gestione o frode

Come hanno segnato gli Stati Uniti

Gli Stati Uniti hanno segnato 60,3 nel 2020, leggermente inferiore al punteggio del 2019 (60,6).Il sistema di reddito pensionistico degli Stati Uniti include Sicurezza sociale E ci sono pensioni private volontarie, che possono essere professionali o personali.

Classifica di tutti i paesi

Il grafico seguente mostra i punteggi e le classifiche di 39 paesi e i loro sistemi pensionistici inclusi nell'indice nel 2020: