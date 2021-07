I migliori penny stock di cannabis per il terzo trimestre del 2021

In un numero crescente di stati negli Stati Uniti e in Canada, l’uso della marijuana medica e ricreativa è stato legalizzato a livello nazionale, guidando il boom dell’industria della cannabis legale negli ultimi anni. Stock di cannabis Ora è l’obiettivo principale degli investitori alla ricerca di vendite potenzialmente esplosive e crescita delle scorte. Ma gli investitori dovrebbero tenere a mente alcune considerazioni relative alle azioni di marijuana.

Innanzitutto, a causa di un lungo elenco di fattori, le azioni di cannabis affrontano rischi e volatilità superiori al normale. Molte aziende di cannabis quotate in borsa sono aziende giovani e non comprovate e si trovano ad affrontare un mercato complesso e in rapida evoluzione che include leggi diverse in molte giurisdizioni locali, statali e regionali. Inoltre, a livello federale negli Stati Uniti, l’uso della marijuana è ancora illegale. I penny stock di cannabis sono particolarmente impegnativi.Gli investitori dovrebbero essere particolarmente cauti quando investono in queste società e condurre una due diligence più del solito. Alcuni nomi emergenti nella categoria dei penny stock di marijuana includono High Tide Inc. (HITI.V) e Vireo Health International Inc. (VREOF).

Titoli di canapa rappresentati da ETFMG Alternative Harvest ETF (Megajoule), ha costantemente sovraperformato il mercato. Il rendimento totale di MJ negli ultimi 12 mesi è del 61,1%, superiore al rendimento totale del 43,2% di Russell 1000. Nota che MJ sta prendendo di mira un’ampia gamma di titoli dell’industria della cannabis, compresi i penny stock. Questi dati sulle prestazioni di mercato e tutte le statistiche nella tabella seguente sono aggiornati al 2 luglio 2021.

Ecco i primi tre penny stock di cannabis con il valore più alto, la crescita più rapida e lo slancio più forte.

Questi sono i penny stock di marijuana con il rapporto P/S monitorato più basso in 12 mesi. Per le aziende nelle prime fasi di sviluppo o le industrie che hanno subito forti shock, questo può essere utilizzato come un indicatore approssimativo del valore aziendale. Le aziende con vendite più elevate possono eventualmente generare maggiori profitti quando raggiungono o tornano alla redditività. Il rapporto tra mercato e vendite mostra quanto paghi per le azioni per ogni dollaro di vendite generate.