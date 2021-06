I migliori titoli cinematografici nel terzo trimestre del 2021

Le compagnie cinematografiche possiedono e gestiscono sale cinematografiche e stand in franchising in un modello di catena locale e nazionale.Come parte integrante del progetto Discrezionalità del consumatore Nel settore, le sale cinematografiche tendono a dare buoni risultati quando i clienti hanno un reddito disponibile, ma hanno prestazioni scarse durante i periodi di difficoltà economiche o turbolenze del mercato. A causa della recessione economica e di milioni di consumatori che scelgono di ripararsi a casa, la frequenza è diminuita drasticamente e la pandemia di COVID-19 ha distrutto interi cinema. Tuttavia, i recenti incassi al botteghino indicano che il settore sta iniziando a riprendersi.

I grandi nomi dell’industria cinematografica includono AMC Entertainment Holdings, Inc. (centro di controllo) e IMAX Corporation. (Big Mac). Sebbene non esista un punto di riferimento per le società cinematografiche quotate in borsa, il Russell 1000 è un punto di riferimento utile.A partire dal 9 giugno, ha fornito un rendimento totale monitorato a 1 anno del 35,7%. Tutti i dati di seguito sono aggiornati al 9 giugno 2021.

Di seguito sono riportati i primi tre titoli cinematografici con il valore più alto, il minor calo delle vendite e il maggior slancio. Nessuno dei titoli sul nostro schermo ha un utile per azione (EPS) positivo.

Questi sono i titoli cinematografici più bassi degli ultimi 12 mesi Tasso di vendita sul mercato (P/S) rapporto. Per le aziende nelle prime fasi di sviluppo o le industrie che hanno subito forti shock, questo può essere utilizzato come un indicatore approssimativo del valore aziendale. Il rapporto P/S mostra quanto hai pagato per il titolo per ogni dollaro di vendite generate.