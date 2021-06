I migliori titoli da dividendo di luglio 2021 – shareandstocks.com

Le azioni con dividendi sono società che pagano regolarmente parte dei loro guadagni a una classe di azionisti. Queste società sono generalmente società mature con guadagni stabili e un record a lungo termine di distribuzione di parte dei loro guadagni agli azionisti.La distribuzione si chiama dividendi E può essere pagato sotto forma di contanti o azioni aggiuntive. La maggior parte dei dividendi viene pagata trimestralmente, ma alcuni vengono pagati mensilmente, annualmente o anche una volta sotto forma di dividendi speciali.nonostante Dividendo azionario Noto per il pagamento di dividendi su base regolare, questi dividendi possono essere tagliati per preservare la liquidità durante i periodi economici difficili.

Una misura utile per gli investitori per misurare la sostenibilità del pagamento dei dividendi di una società è Rapporto di pagamentoIl rapporto è una misura dei dividendi totali diviso per il reddito netto e indica agli investitori quanto del reddito netto dell’azienda viene restituito agli azionisti sotto forma di dividendi e quanto l’azienda conserva per investire in un’ulteriore crescita. Se il rapporto supera il 100% o è negativo (ovvero, l’utile netto è negativo), indica che la società potrebbe prendere in prestito per pagare i dividendi. In entrambi i casi, il rischio di taglio dei dividendi è relativamente alto.

Quindi, diamo un’occhiata ai primi cinque titoli con dividendi nell’indice Russell 1000 Rendimento da dividendi a termine, Escluse le società con un payout ratio negativo o superiore al 100%. I primi tre titoli hanno sovraperformato il mercato, rappresentato dall’indice Russell 1000, mentre gli ultimi due titoli elencati di seguito hanno sottoperformato il mercato. Il rendimento totale dell’indice Russell 1000 negli ultimi 12 mesi è stato del 44,6%. Questi dati sulle prestazioni di mercato e tutte le statistiche di seguito sono al 24 giugno 2021.

Rendimento da dividendo a termine: 9,57%

Rapporto di pagamento: 31,5%

Prezzo: $ 9,20

Valore di mercato: 12,9 miliardi di dollari

Rendimento totale in 1 anno: 56,1%

Annaly Capital Management è una società di gestione del capitale diversificata che investe e finanzia beni residenziali e commerciali.I suoi investimenti comprendono titoli garantiti da ipoteca istituzionale, immobili residenziali e commerciali e mercato medio prestito. Il patrimonio totale dell’azienda è di circa 100 miliardi di dollari.

Rendimento a termine del dividendo: 8,40%

Rapporto di pagamento: 29,1%

Prezzo: $ 17,15

Valore di mercato: $ 9 miliardi

Rendimento totale in 1 anno: 47,0%

AGNC Investment è un’impresa gestita internamente Trust di investimento immobiliare (REIT) Investire principalmente in agenti Titoli garantiti da ipoteca residenziale (RMBS) Sulla base della leva finanziaria.Finanzia le sue partecipazioni attraverso prestiti ipotecari strutturati Contratto di riacquisto (Riacquisto).Il riacquisto è uno strumento finanziario in cui un commerciante vende titoli di stato a investitore, Di solito su base notturna o di 48 ore e riacquista a un prezzo leggermente più alto il giorno successivo. In queste operazioni, il commerciante che vende il riacquisto prende effettivamente a prestito, mentre l’altra parte presta effettivamente,

Rendimento da dividendo a termine: 7,50%

Tasso di vincita: 56,1%

Prezzo: $ 10,66

Valore di mercato: $ 5 miliardi

Rendimento totale in 1 anno: 54,9%

Il nuovo investimento residenziale è un fondo di investimento immobiliare ipotecario. Fornisce fondi e servizi alle industrie dei servizi ipotecari e finanziari. La società investe in attività con un flusso di cassa stabile e a lungo termine. Il suo portafoglio di investimenti comprende attività relative a servizi ipotecari, titoli non istituzionali, prestiti residenziali e altri investimenti correlati.

Rendimento da dividendo a termine: 6,84%

Tasso di vincita: 69,7%

Prezzo: $ 8,77

Valore di mercato: $ 3,8 miliardi

Rendimento totale in 1 anno: 12,1%

Equitrans Midstream è una società di servizi energetici midstream. La sua attività si concentra sui sistemi di trasporto e stoccaggio del gas naturale, sui sistemi di raccolta del gas naturale e sui servizi di approvvigionamento idrico che supportano lo sviluppo e la produzione di gas naturale. Le sue principali risorse si trovano in tutto il bacino degli Appalachi.

Rendimento da dividendo a termine: 6,06%

Tasso di vincita: 62,6%

Prezzo: $11.22

Valore di mercato: $ 5,2 miliardi

Rendimento totale in 1 anno: 18,6%

La New York Community Bank è una holding con più filiali bancarie, tra cui la Queens County Savings Bank, la Roosevelt Savings Bank e la Bank of Atlantico. Attraverso queste sussidiarie, la New York Community Bank fornisce una gamma completa di prodotti e servizi bancari ad aziende e consumatori. L’azienda serve clienti nell’area metropolitana di New York City, nonché in New Jersey, Florida, Ohio e Arizona. Il 26 aprile, New York Community Bancorp e Flagstar Bancorp Inc. (FBC) ha annunciato di aver raggiunto un accordo definitivo per una fusione di tutte le azioni. Sulla base del prezzo di chiusura del 23 aprile 2021, il valore totale implicito della transazione è di 2,6 miliardi di dollari. La transazione dovrebbe essere completata entro la fine del 2021.

I commenti, le opinioni e le analisi qui espresse sono solo di riferimento e non devono essere considerati consigli di investimento personali o consigli sull’investimento in titoli o sull’adozione di qualsiasi strategia di investimento. Sebbene riteniamo che le informazioni fornite qui siano affidabili, non ne garantiamo l’accuratezza o la completezza. Le opinioni e le strategie descritte nei nostri contenuti potrebbero non essere adatte a tutti gli investitori. A causa della rapida evoluzione del mercato e delle condizioni economiche, tutti i commenti, le opinioni e le analisi contenuti nei nostri contenuti sono presentati alla data di pubblicazione e possono cambiare senza preavviso. Questo materiale non ha lo scopo di fornire un’analisi completa di ogni fatto importante su qualsiasi paese, regione, mercato, settore, investimento o strategia.

