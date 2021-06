I migliori titoli dei casinò per il terzo trimestre del 2021

Il settore dei casinò fa parte della più ampia industria dei giochi, concentrandosi su proprietà per il tempo libero e resort e attività di gioco da casinò. Le aziende di questo settore possiedono e gestiscono casinò, resort, hotel, impianti sciistici e ippodromi in tutto il mondo. Questo settore include anche le società coinvolte nel gioco d’azzardo online. Le famose aziende di casinò in questo settore includono Las Vegas Sands Corp. (LVS), Wynn Resorts Co., Ltd. (Wynn) Ha MGM International Resort (MGM). A causa della pandemia di COVID-19, molte aziende con grandi casinò fisici hanno registrato un forte calo delle entrate e degli utili nell’ultimo anno e hanno dovuto chiudere le loro proprietà in risposta alla crisi sanitaria. Tuttavia, poiché sempre più consumatori si rifugiano a casa, il gioco d’azzardo online è proliferato.

VanEck Vettori Gaming ETF (Pechino) Utilizzato come punto di riferimento per misurare le prestazioni del settore dei casinò. Tuttavia, gli investitori dovrebbero notare che include titoli di gioco d’azzardo non da casinò con diverse caratteristiche di investimento, come DraftKings Inc. (DKNG), una società di scommesse sportive online. BJK ha sovraperformato il mercato, fornendo agli investitori un rendimento totale del 48,7%, mentre il rendimento totale di Russell 1000 negli ultimi 12 mesi è stato del 35,7%. Questi dati sulle prestazioni di mercato e le statistiche nella tabella seguente sono aggiornati al 9 giugno 2021.

Di seguito sono riportati i primi 3 titoli di casinò con il valore più alto, la crescita più rapida e lo slancio più forte.

Questi sono i titoli di casinò più monitorati in 12 mesi Rapporto prezzo/utili (P/E) rapporto. Poiché i profitti possono essere restituiti agli azionisti sotto forma di dividendi e riacquisti, un basso rapporto prezzo/utili indica che paghi meno per ogni dollaro di profitto generato.