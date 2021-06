I migliori titoli dei servizi pubblici a luglio 2021

Azioni utility con il miglior rapporto qualità-prezzo Prezzo ($) Valore di mercato ($ miliardi) Rapporto P/E di monitoraggio su 12 mesi Sempra Energia (

Sempre energia: Sempra è una holding di servizi energetici responsabile della generazione di elettricità, del trasporto del gas naturale e della gestione dei gasdotti. Gestisce anche un progetto di energia eolica. Il 15 giugno Sempra ha annunciato un dividendo trimestrale di 1,10 dollari per azione ordinaria, che sarà pagato il 15 luglio agli azionisti registrati al 7 luglio 2021. La società ha anche annunciato che il 15 luglio sarà pagato anche il dividendo obbligazionario privilegiato convertibile del 6,75% per azione di 1,6875 dollari USA, serie B.

UGI è un distributore nazionale e internazionale di prodotti e servizi energetici. Fornisce propano, gas naturale ed elettricità. Azienda Entergy: Entergy è una società energetica integrata che fornisce elettricità e distribuzione. L’azienda fornisce energia ai clienti al dettaglio in diversi stati del sud degli Stati Uniti e Entergy possiede e gestisce anche centrali nucleari. Alla fine di maggio, Entergy ha annunciato il completamento della vendita dell’Indian Point Energy Center, che ospita la centrale nucleare di Indian Point, a 25 miglia da New York City. Dopo anni di opposizione da parte di politici e cittadini, l’operazione nucleare è stata chiusa. L’acquirente del centro è una consociata di Holtec International, che completerà il decommissioning del sito. L’importo della vendita non è stato divulgato ed è stato annunciato per la prima volta nel 2019.

Questi sono i titoli di utilità più quotati- Crescere Un modello per il punteggio delle aziende basato sul peso 50/50 della percentuale YOY dell’azienda nel trimestre più recente reddito Crescita e il suo trimestre più recente YOY Utile per azione (EPS) Crescere. Sia le vendite che i guadagni sono fattori chiave per il successo dell’azienda. Pertanto, classificare le società in base a un solo indicatore di crescita rende la classifica vulnerabile ad anomalie contabili nel trimestre (come cambiamenti nelle leggi fiscali o cambiamenti nei costi di ristrutturazione), che possono rendere l’uno o l’altro numero non rappresentativo dell’intero business. Sono escluse dagli outlier le società con un utile trimestrale per azione o una crescita del fatturato superiore al 2.500%.