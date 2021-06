I migliori titoli della difesa per il terzo trimestre del 2021

Azioni di difesa con il miglior rapporto qualità-prezzo Prezzo ($) Valore di mercato ($ miliardi) Rapporto P/E di monitoraggio su 12 mesi Maxar Technologies Inc. (

MAXR) 35.92 2.6 8.3 Industrie inglesi di Huntington (

Indice di salute) 222.66 9.0 13,5 Northrop Grumman Corporation (NOC) 371.11 59,7 13.6

Tecnologie Maxar: Maxar Technologies fornisce servizi di comunicazione satellitare. Fornisce infrastrutture terrestri e spaziali, compresa la progettazione e la produzione di componenti di satelliti e veicoli spaziali per comunicazioni, osservazione della terra, esplorazione e servizi e assemblaggio in orbita.

Huntington Ingalls è una società di costruzioni navali che progetta, costruisce e mantiene navi nucleari e non nucleari per la Marina e la Guardia Costiera degli Stati Uniti. Fornisce inoltre servizi di riparazione e manutenzione navale. Northrop Grumman: Northrop Grumman è una società di sicurezza globale che fornisce servizi e sistemi di sicurezza a clienti nei settori aerospaziale, dei sistemi informativi e dell’elettronica. I suoi prodotti includono velivoli con e senza equipaggio e sistemi di guerra elettronica. La società ha annunciato i risultati finanziari per il primo trimestre dell’anno fiscale 2021 alla fine di aprile (Vento e nuvole) Per il trimestre che termina il 31 marzo 2021. L’utile netto è aumentato del 152,9% e le vendite sono aumentate del 6,2%. Il guadagno una tantum derivante dalla vendita dell’attività di servizi IT dell’azienda ha aumentato l’utile netto.

Questi sono i titoli di difesa più quotati Crescere Un modello per il punteggio delle aziende basato sul peso 50/50 della percentuale YOY dell’azienda nel trimestre più recente reddito Crescita e il suo trimestre più recente YOY Utile per azione (EPS) Crescere. Sia le vendite che i guadagni sono fattori chiave per il successo dell’azienda. Pertanto, classificare le società in base a un solo indicatore di crescita rende la classifica vulnerabile ad anomalie contabili nel trimestre (come cambiamenti nelle leggi fiscali o cambiamenti nei costi di ristrutturazione), che possono rendere l’uno o l’altro numero non rappresentativo dell’intero business. Sono escluse dagli outlier le società con un utile trimestrale per azione o una crescita del fatturato superiore al 2.500%.