I migliori titoli di consumo discrezionale per agosto 2021

I titoli di consumo discrezionali più preziosi Prezzo ($) Valore di mercato ($ miliardi) Rapporto P/E di monitoraggio su 12 mesi Qurate società di vendita al dettaglio (

QRTEA) 12.10 4.9 3.6 Lennar (

ribelle) 78.63 24.6 7.3 H&R Block Inc. (

Ufficio Risorse Umane) 23.92 4.3 7.6

fonte: grafico

Qurate società di vendita al dettaglio: Qurate al dettaglio è un E-commerce fornitori di servizi. L’azienda lavora con reti televisive e siti di e-commerce, social media, applicazioni mobili e piattaforme simili per fornire servizi video e digitali su scala globale. I marchi di Qurate includono QVC, HSN, Zulily e Frontgate. Il 13 luglio, la società ha annunciato che David Rawlinson II diventerà presidente e amministratore delegato della società il 1° ottobre, in sostituzione di Mike George, che sta per andare in pensione. In precedenza, Rawlinson è stato CEO di NielsenIQ e presidente di Grainger Global Online.

Qurate al dettaglio è un E-commerce fornitori di servizi. L’azienda lavora con reti televisive e siti di e-commerce, social media, applicazioni mobili e piattaforme simili per fornire servizi video e digitali su scala globale. I marchi di Qurate includono QVC, HSN, Zulily e Frontgate. Il 13 luglio, la società ha annunciato che David Rawlinson II diventerà presidente e amministratore delegato della società il 1° ottobre, in sostituzione di Mike George, che sta per andare in pensione. In precedenza, Rawlinson è stato CEO di NielsenIQ e presidente di Grainger Global Online. Azienda Leiner: Lennar costruisce case unifamiliari e fornisce servizi immobiliari come finanziamento ipotecario, assicurazione del titolo, assicurazione di proprietà e infortuni e servizi di trasferimento. Alla fine di giugno, la società ha annunciato che il suo consiglio di amministrazione aveva dichiarato un dividendo trimestrale di $ 0,25 per azione ordinaria. I dividendi saranno pagati il ​​19 luglio ai titolari di record a partire dal 2 luglio 2021.

Lennar costruisce case unifamiliari e fornisce servizi immobiliari come finanziamento ipotecario, assicurazione del titolo, assicurazione di proprietà e infortuni e servizi di trasferimento. Alla fine di giugno, la società ha annunciato che il suo consiglio di amministrazione aveva dichiarato un dividendo trimestrale di $ 0,25 per azione ordinaria. I dividendi saranno pagati il ​​19 luglio ai titolari di record a partire dal 2 luglio 2021. H&R Block Inc.: H&R Block fornisce una serie di prodotti e servizi finanziari. Fornisce servizi di preparazione fiscale, servizi di contabilità e consulenza, nonché software di finanza al consumo e produttività personale.

Questi sono i titoli di beni di consumo voluttuari di prim’ordine Crescere Un modello che valuta le aziende in base a un peso 50/50 della percentuale su base annua (YY) dell’ultimo trimestre dell’azienda reddito Crescita e il suo trimestre più recente YOY Utile per azione (EPS) Crescere. Sia le vendite che i guadagni sono fattori chiave per il successo dell’azienda. Pertanto, classificare le società in base a un solo indicatore di crescita rende la classifica vulnerabile ad anomalie contabili nel trimestre (come cambiamenti nelle leggi fiscali o cambiamenti nei costi di ristrutturazione), che possono rendere l’uno o l’altro numero non rappresentativo dell’intero business. Sono escluse dagli outlier le società con un utile trimestrale per azione o una crescita del fatturato superiore al 2.500%.