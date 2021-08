I migliori titoli energetici a settembre 2021

Azioni energetiche con il miglior rapporto qualità-prezzo Prezzo ($) Valore di mercato ($ miliardi) Rapporto P/E di monitoraggio su 12 mesi Marathon Petroleum Company (MPC) 54.77 35.0 4.7 Società APA (che cosa) 16.07 6.1 9.0 Antero Midstream (sì) 8.90 4.2 12.4

fonte: grafico

Azienda APA: APA Corp. è una holding energetica. La sua filiale principale è Apache Corp. APA è una società di esplorazione e produzione di petrolio e gas. Le sue operazioni globali includono Stati Uniti, Egitto e Regno Unito. Nel secondo trimestre del 2021, APA ha riportato un utile netto di 3,16 miliardi di dollari rispetto a un anno fa, quando le entrate sono più che raddoppiate di anno in anno in perdita netta. L'APA ha attribuito i risultati alla forte performance del business statunitense e al contesto favorevole dei prezzi.

APA Corp. è una holding energetica. La sua filiale principale è Apache Corp. APA è una società di esplorazione e produzione di petrolio e gas. Le sue operazioni globali includono Stati Uniti, Egitto e Regno Unito. Nel secondo trimestre del 2021, APA ha riportato un utile netto di 3,16 miliardi di dollari rispetto a un anno fa, quando le entrate sono più che raddoppiate di anno in anno in perdita netta. L’APA ha attribuito i risultati alla forte performance del business statunitense e al contesto favorevole dei prezzi. Antero Midstream: Antero Midstream possiede, sviluppa e gestisce asset energetici midstream. L’azienda fornisce servizi di sicurezza e relativi condutture in Nord America.

Questi sono i titoli energetici più quotati Crescere Un modello per il punteggio delle aziende basato sul peso 50/50 della percentuale YOY dell’azienda nel trimestre più recente reddito Crescita e il suo trimestre più recente YOY Utile per azione (EPS) Crescere. Sia le vendite che i guadagni sono fattori chiave per il successo dell’azienda. Pertanto, classificare le società in base a un solo indicatore di crescita rende la classifica vulnerabile ad anomalie contabili nel trimestre (come cambiamenti nelle leggi fiscali o cambiamenti nei costi di ristrutturazione), che possono rendere l’uno o l’altro numero non rappresentativo dell’intero business. Sono escluse dagli outlier le società con un utile trimestrale per azione o una crescita del fatturato superiore al 2.500%.