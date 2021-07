I migliori titoli energetici ad agosto 2021

Titoli energetici in più rapida crescita

Prezzo ($)

Valore di mercato ($ miliardi)

Utile per azione in crescita (%)

La crescita dei ricavi (%)

Cabot Oil and Gas Company (

Centro di gravità)

16.16

6.5

138.5

19.0

Vittoria (VVV)

30.41

5,5

12.1

21.3

Chenier Energy Company (

gas naturale liquefatto)

83.56

21.2

7.7

14.1

fonte: grafico

Compagnia petrolifera e del gas Cabot: Cabot Oil & Gas è una compagnia petrolifera e del gas che sviluppa ed esplora asset in Nord America. La società ha interessi in Texas, Louisiana, Montagne Rocciose, Appalachian e Anadarko Basins e Canada. La società ha annunciato il 24 maggio che avrebbe collaborato con Cimarex Energy Co. (XEC) In un’uguale fusione total-stock. Il valore aziendale della società combinata è di circa 17 miliardi di dollari. La transazione dovrebbe essere completata nell’ultimo trimestre del 2021 e si tradurrà in una società che opera con un nuovo nome.

Azienda Shengpai: Vedi la descrizione dell’azienda sopra.

Azienda energetica Chenier: Cheniere Energy possiede e gestisce gasdotti e terminali GNL in Louisiana e Texas.

Questi sono i titoli energetici con i rendimenti totali più alti negli ultimi 12 mesi.

I titoli energetici più dinamici

Prezzo ($)

Valore di mercato ($ miliardi)

Rendimento totale di monitoraggio di 12 mesi (%)

Cimarex Energy Corporation (

XEC)

66.08

6.8

159.9

Devon Energy Company (DVN)

25.78

17.5

157.7

Texas Pacific Land Corporation (

TPL)

1415.70

11,0

147.6

Russell 1000

non applicabile

non applicabile

38.1

Energy Select Industry SPDR ETF (XLE)

non applicabile

non applicabile

37.6

fonte: grafico

Azienda Energetica Cimarex: Cimarex è una società di esplorazione e sviluppo di petrolio greggio e gas naturale. È impegnata nella perforazione, nel completamento e nelle operazioni in Oklahoma, Texas e New Mexico. Come accennato in precedenza, Cimarex condurrà una fusione di azioni con Cabot Oil & Gas.

Compagnia energetica del Devon: Devon Energy è una società energetica impegnata nell’esplorazione, nello sviluppo e nella produzione di petrolio e gas. L’azienda trasporta anche petrolio, gas naturale e prodotti correlati e lavora il gas naturale. Svolge principalmente operazioni midstream e di marketing in Nord America.

Compagnia della Terra del Pacifico del Texas: Texas Pacific Land Corp. è una società fiduciaria che possiede circa 900.000 acri di terreno nel Texas occidentale. La società non è una compagnia petrolifera e del gas, ma i suoi introiti provengono da tasse per l’uso del suolo e royalties pagate dalle compagnie energetiche.

I commenti, le opinioni e le analisi qui espresse sono solo di riferimento e non devono essere considerati consigli di investimento personali o consigli sull’investimento in titoli o sull’adozione di strategie di investimento. Sebbene riteniamo che le informazioni fornite qui siano affidabili, non ne garantiamo l’accuratezza o la completezza. Le opinioni e le strategie descritte nei nostri contenuti potrebbero non essere adatte a tutti gli investitori. A causa della rapida evoluzione del mercato e delle condizioni economiche, tutti i commenti, le opinioni e le analisi contenuti nei nostri contenuti sono presentati alla data di pubblicazione e possono cambiare senza preavviso. Questo materiale non ha lo scopo di fornire un’analisi completa di ogni fatto importante su qualsiasi paese, regione, mercato, settore, investimento o strategia.