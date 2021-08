I migliori titoli finanziari di settembre 2021

Il settore finanziario è costituito da società che forniscono servizi come prestiti, risparmi, assicurazioni, servizi di pagamento e gestione di fondi a privati ​​e aziende. Settore finanziario Le azioni includono varie società coinvolte in attività bancarie al dettaglio e commerciali, contabilità, assicurazioni, gestione patrimoniale, carte di credito e attività di intermediazione. Aziende ben note in questo campo includono Wells Fargo Co. (Centro finanziario mondiale), Gruppo Goldman Sachs (GS) e Morgan Stanley (Sclerosi multipla).

Titoli finanziari rappresentati da SPDR ETF nel settore della selezione finanziaria (XLF), ha sovraperformato il mercato, con un rendimento totale del 57,7%, mentre il rendimento totale di Russell 1000 negli ultimi 12 mesi è stato del 34,2%. Questi dati sulle prestazioni e tutte le statistiche nella tabella seguente sono aggiornati al 20 agosto 2021.

Di seguito sono riportati i primi 3 titoli finanziari con il miglior valore, la crescita più rapida e il maggior slancio.

Questi sono i titoli finanziari con il monitoraggio più basso in 12 mesi Rapporto prezzo/utili (P/E) rapporto. Poiché i profitti possono essere restituiti agli azionisti sotto forma di dividendi e riacquisti, un basso rapporto prezzo/utili indica che paghi meno per ogni dollaro di profitto generato.

Azioni finanziarie con il miglior rapporto qualità-prezzo

Prezzo ($)

Valore di mercato ($ miliardi)

Rapporto P/E di monitoraggio su 12 mesi

Holding Company UWM (Centro acquatico dell’Australia occidentale)

7.26

0,7

1.2

Athena Holdings Limited (ATH)

62.67

12.0

3.4

Baishan Insurance Group Co., Ltd. (WTM)

1.126,02

3.5

4.5

UWM Holdings UWM Holdings è una holding che sottoscrive prestiti ipotecari residenziali e fornisce documenti di transazione attraverso le sue controllate. La società ha riferito che l’utile netto nel secondo trimestre del 2021 è diminuito drasticamente, mentre il reddito grezzo è aumentato del 90% su base annua (YOY). Parte del calo dell’utile netto è dovuto a un forte calo del fair value dei diritti di servizio ipotecario.

Athena Holdings Limited: Athene Holding è una holding che fornisce servizi di emissione, riassicurazione e altri servizi relativi a prodotti previdenziali in tutto il mondo. Per il secondo trimestre del 2021, Athene Holding ha registrato un forte aumento dell’utile netto e un utile operativo trimestrale record per azione.

Baishan Insurance Group Co., Ltd.: White Mountains Insurance Group è una compagnia assicurativa diversificata e servizi finanziari correlati. Fornisce prodotti assicurativi e riassicurativi di proprietà e infortuni a clienti negli Stati Uniti e nelle Bermuda.

Questi sono i titoli finanziari più quotati Crescere Un modello per il punteggio delle aziende basato sul peso 50/50 della percentuale YOY dell’azienda nel trimestre più recente reddito Crescita e il suo trimestre più recente YOY Utile per azione (EPS) Crescere. Sia le vendite che i guadagni sono fattori chiave per il successo dell’azienda. Pertanto, classificare le società in base a un solo indicatore di crescita rende la classifica vulnerabile ad anomalie contabili nel trimestre (come cambiamenti nelle leggi fiscali o cambiamenti nei costi di ristrutturazione), che possono rendere l’uno o l’altro numero non rappresentativo dell’intero business. Sono escluse dagli outlier le società con un utile trimestrale per azione o una crescita del fatturato superiore al 2.500%.