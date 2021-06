I migliori titoli minerari nel terzo trimestre del 2021

Azioni minerarie con il miglior rapporto qualità-prezzo Prezzo ($) Valore di mercato ($ miliardi) Rapporto P/E di monitoraggio su 12 mesi Centerra Gold Inc. (

CG.TO) dollaro canadese 9.85 dollaro canadese 2.9 4.1 Compagnia mineraria Jaguar (

Jietu) dollaro canadese 6.19 dollaro canadese 0.4 4.9 Turquoise Mountain Resources Co., Ltd. (

Contingente tariffario) dollaro canadese 20,23 4.1 Dollaro canadese 5.1

fonte: grafico

Centerra Gold è una società di estrazione ed esplorazione dell’oro con sede in Canada. È impegnata nella gestione, esplorazione, sviluppo e acquisizione di asset auriferi in Nord America, Asia e altri mercati globali. La società ha riferito a maggio che il governo del Kirghizistan controllava effettivamente un’attività mineraria chiave a metà maggio. La società ha presentato una richiesta al Distretto Meridionale di New York in conformità con il capitolo 11 della legge federale sulla bancarotta degli Stati Uniti in merito all’incidente sopra menzionato. Compagnia mineraria Jaguar: Jaguar è ​​una società mineraria con sede in Canada che esplora e sviluppa asset auriferi in Brasile.

Questi sono i titoli minerari più quotati Crescere Un modello per il punteggio delle aziende basato sul peso 50/50 della percentuale YOY dell’azienda nel trimestre più recente reddito Crescita e il suo trimestre più recente YOY Utile per azione (EPS) Crescere. Sia le vendite che i guadagni sono fattori chiave per il successo dell’azienda. Pertanto, classificare le società in base a un solo indicatore di crescita rende la classifica vulnerabile ad anomalie contabili nel trimestre (come cambiamenti nelle leggi fiscali o cambiamenti nei costi di ristrutturazione), che possono rendere l’uno o l’altro numero non rappresentativo dell’intero business. Sono escluse dagli outlier le società con un utile trimestrale per azione o una crescita del fatturato superiore al 2.500%.