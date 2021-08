I miliardari di Bitcoin e criptovalute Elon Musk e il Dogecoin di Mark Cuban “più forte” hanno aiutato il prezzo di Dogecoin a salire

I prezzi di Bitcoin e criptovalute sono aumentati vertiginosamente la scorsa settimana. Poiché il valore di mercato totale delle criptovalute supera ancora una volta il livello di 2 trilioni di dollari USA.

Il prezzo di un Dogecoin memetico, un po’ ironico-Adottato come progetto per animali domestici di Tesla quest’anno

Tesla

Il miliardario Elon Musk-Questa settimana è aumentata di oltre il 10%, aiutandola a superare i 30 centesimi per gettone del Governatore per la prima volta da metà giugno.

Il raduno di Dogecoin è seguito da vicino Mark Cuban, investitore tecnologico miliardario e proprietario dei Dallas Mavericks, Chiamando Dogecoin la criptovaluta di pagamento “più forte”, Musk ha successivamente concordato con lui.

“[Dogecoin is] Un mezzo che può essere utilizzato per ottenere beni e servizi”, ha detto Cuban Canale finanziario NBC questa settimana. “Quando si tratta di usarlo come mezzo di scambio, la comunità del governatore è la più forte”.

“Ho parlato per un po’”, passò Musk Twitter.

Negli ultimi mesi, sia Musk che Cuban hanno ripetutamente espresso sostegno al concorrente Bitcoin basato su meme Dogecoin. Cuban ha accettato Dogecoin come pagamento per i prodotti Mavericks a marzo e la società missilistica di Musk SpaceX prevede di “DOGE-1 Moon Landing Mission” sarà effettuata all’inizio del prossimo anno.

Questa settimana, Cuba Annunciare Come parte della promozione estiva dei Mavericks, la sua squadra di basket del Texas offrirà una “offerta speciale” per i pagamenti Dogecoin.

Il prezzo di Dogecoin, dopo essere salito a 70 centesimi a maggio Un raduno promosso da Musk e influencer, Che è crollato di oltre il 70% prima di rimbalzare con i prezzi di Bitcoin e la maggior parte delle altre principali criptovalute questo mese.

Dopo che gli speculatori hanno iniziato a investire nella criptovaluta basata su Shiba Inu a gennaio, Dogecoin è aumentato di quasi il 10.000% questa volta l’anno scorso, ma da allora, il memecoin ha una vita propria ed è emersa una comunità dedicata, in parte grazie al supporto di persone come Musk e cubano.

“[Dogecoin] È divertente”, ha detto Cuban al conduttore del talk show Alan DeGeneres In Aprile. “Ma la parte strana a riguardo [is that] È passato da uno scherzo sulla criptovaluta a qualcosa che ora sta diventando una valuta digitale. “

Parlando al Crypto Innovation Committee il mese scorso? eventi di parole, Musk ha elaborato la sua precedente idea di aggiornare Dogecoin tramite Ethereum Per “massimizzare il tasso di transazione e ridurre i costi di transazione”.

“Potrebbero esserci dei vantaggi nel combinare cose come Ethereum e Dogecoin”, ha detto Musk.

